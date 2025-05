ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश राष्ट्रपति शासन हो लागू, कांग्रेस ने राज्यपाल से की मांग - DEMAND PRESIDENT RULE IN MP

मध्य प्रदेश राष्ट्रपति शासन हो लागू ( ETV Bharat )

Published : May 25, 2025 at 7:18 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 7:25 PM IST

उज्जैन: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के 9 संभागों में रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित की. यह प्रेस वार्ता मध्य प्रदेश शासन के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर थी. वहीं उज्जैन में एमपी कांग्रेस के मीडिया सलाहकार केके मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान केके मिश्रा ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की. साथ ही प्रशासन पर सवाल खड़े किए. 9 संभागों में कांग्रेस की प्रेस वार्ता

