ETV Bharat / state

उज्जैन के 50 कांग्रेसियों को नोटिस मिले 15 दिन पूरे, जलाया था प्रदेश प्रभारी का पुतला

50 कांग्रेसियों को नोटिस देने का यह मामला 12 सितंबर को कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ा है. उज्जैन के चिमनगंज मंडी में 12 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें राजस्थान के सचिन पायलट से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे. उज्जैन में ग्रामीण और नगर अध्यक्षों की नियुक्ति से नाराज कुछ नेताओं ने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का बहिष्कार किया था और इस कार्यक्रम में शामिल ना होकर कार्यक्रम स्थल से दूर एक अलग मंच बनाया था. यहां मध्य प्रदेश प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों का पुतला जलाया था. अब एमपी कांग्रेस ने नोटिस जारी कर अलग मंच बनाने वाले और पुतला जलाने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं से जवाब मांगा है.

उज्जैन: मध्य प्रदेश कांग्रेस में नगर एवं ग्रामीण अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से ही घमासान मचा हुआ है. एमपी कांग्रेस की अनुशासन समिति ने उज्जैन के 50 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है. 25 सितंबर को जारी हुए नोटिस को 15 दिन पूरे होने वाले हैं. मामला उज्जैन में ग्रामीण और नगर अध्यक्षों की नियुक्तियों से जुड़ा है. नाराज कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों का पुतला जलाया था.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से की गई थी शिकायत

उज्जैन जिले के जिला कांग्रेस प्रभारी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को तथ्यात्मक शिकायत प्राप्त हुई थी कि 12 सितम्बर 2025 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर उज्जैन में आयोजित किसान न्याय यात्रा के समय आपके द्वारा मध्य प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला दहन, सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में पार्टी विरोधी वक्तव्य और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अनर्गल आरोप के साथ अलग मंच बनाने संबंधी समाचार भी प्रकाशित हुए थे.

आपका यह आचरण घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. आपको किसी भी प्रकार की शिकायत या आपत्ति थी तो आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विधिवत अनुशासन समिति को शिकायत दर्ज कराई जाना थी. आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के बावजूद आपके द्वारा किये गए पार्टी विरोधी कार्य जो कि समानांतर कांग्रेस चलाए जाने जैसा प्रतीत होता है, जो घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है.

जवाब देने 15 दिन का दिया समय

मध्य प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने इन सभी कांग्रेस नेताओं को 25 सितंबर को नोटिस दिया था. पत्र में लिखा गया था कि इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजें. समयावधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

विरोध प्रदर्शन में शामिल थे ये नेता

प्रदेश स्तर पर हुए 12 सितंबर को आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस सचिव हेमंत सिह चौहान ने अलग रैली निकाली थी. यह रैली चिमनगंज मंडी आयोजन स्थल के गेट से शहर के चामुंडा माता मंदिर चौराहे तक निकाली गई थी. इस रैली में कांग्रेस से विधायक पद के प्रत्याशी रहे विक्की यादव, चेतन यादव, माया राजेश त्रिवेदी, पूर्व विधायक मुरली मोरवाल, राजेश बाथली सहित दर्जन भर नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे.

इस संबंध में हेमंत चौहान ने कहा था कि "राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए वोट चोरी वाले मुद्दे पर कांग्रेस के साथ हैं. वह अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन संगठन सृजन में बड़े नेताओं ने तराना विधायक महेश परमार को बिना उनके दावा किए जिला अध्यक्ष बना दिया. विरोध स्वरूप उनके मंच पर नहीं जाएंगे इसलिए उन्होंने अलग रैली निकाली और प्रदेश प्रभारी का पुतला भी जलाया."