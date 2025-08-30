उज्जैन: देश भर में गणेश उत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. लोगों ने घर-घर मिट्टी के गणेश की स्थापना की. धर्म नगरी उज्जैन स्थित गणेश मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. यहां भगवान अलग-अलग रूपों में विराजमान हैं. ऐसी मान्यता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने वनवास के दौरान गणेश जी का आह्वान किया था. जिस पर भगवान गणेश अलग-अलग चिंतामण, इच्छामण और सिद्धि विनायक के स्वरूप में प्रकट हुए थे.

यहां गणेश चतुर्थी के पहले दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन हुआ और बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया. इस धाम में लक्ष्मण बावड़ी भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वनवास के दौरान जब माता सीता को प्यास लगी और पानी नहीं मिला तो लक्ष्मण ने धरती में तीर मार कर जलधारा निकाली जो आज भव्य बावड़ी के रूप में विकसित है.

त्रेता युग से हैं बप्पा की तीनों स्वयं भू प्रतिमाएं (ETV Bharat)

लाखों भक्त रोजाना कर रहे दर्शन

मंदिर के पुजारी गणेश गुरु ने बताया "भगवान को लड्डू एवं मोदक अति प्रिय है. इसलिए पर्व के दौरान भगवान गणेश को रोजाना 1 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा था. यह सिलसिला अनंत चौदस तक चलेगा. मंदिर आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी भी लड्डूओं का भोग लगाते है. मंदिर में आम दिनों में 20 से 25 हजार दर्शनार्थी हर रोज दर्शन करते है, लेकिन विशेष पर्वों पर संख्या हर रोज लाखों में होती है."

चिंतामण गणेश मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब (ETV Bharat)

चिंतामण गणेश मंदिर का महत्व

गणेश गुरु ने बताया, "कहा जाता है कि त्रेता युग में प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान यहां ठहरे थे. उस समय यहां घना जंगल हुआ करता था. इस स्थान पर तीनों लोगों ने भगवान गणेश का अपनी अपनी इच्छा अनुसार आव्हान किया, तो भगवान गणेश यहां तीन अलग-अलग स्वरूप में पहुंचे थे. जिन्हें चिंतामण, इच्छामण व सिद्धिविनायक गणेश रूप में जाना जाता है. इसके श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता ने पूजन किया और आशीर्वाद लिया."

1 लाख लड्डुओं लगा भोग (ETV Bharat)

मान्यता है कि तभी से स्वयंभू प्रतिमाएं तीनों स्वरूप में एक साथ यहां स्थापित है. चिंतामण गणेश का आह्वान प्रभु श्री राम ने किया था. वहीं लक्ष्मण जी ने इच्छामण गणेश का और माता सीता ने सिद्ध विनायक का आह्वान किया था. मंदिर में भक्त चिंता दूर करने, इच्छा पूरी होने और हर कार्य की सिद्धि की मनोकामनाएं लिए पहुंचते है. पुजारियों का दावा है कि यहां जो कोई भी दर्शन के लिए आता है, उसकी सारी चिंता बप्पा हर लेते हैं.

मंदिर परिसर में है लक्ष्मण बावड़ी

मंदिर में अति प्राचीन बावड़ी आज भी है, जिसको नाम लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाना जाता है. गणेश गुरु के अनुसार वनवास के दौरान भगवान गणेश का पूजन करने व माता सीता को प्यास लगने पर आस पास जंगल में पानी नहीं होने से परेशान लक्षमण ने यहां बांण मार पानी निकाला था और तभी से यहां लक्ष्मण बावड़ी स्थापित है. जिसमें कभी पानी खत्म नहीं होता. मंदिर में उल्टा स्वस्तिक और धागा बांधने की परंपरा कों भक्तो इस बढ़ावा दिया हुआ है.

सुबह 6 से रात 10 बजे तक दर्शन

पुजारी गणेश गुरु का कहना है, "उज्जैन शहर से 6 किलोमीटर की दूर चिंतामण गणेश मंदिर स्थित है. यहां सुबह 06 बजे मंदिर के पट खुलते है. 06:30 बजे चोला आरती, 07:30 बजे भोग आरती होती है. भगवान को 56 भोग लगते है, साथ ही गणेश उत्सव पर्व के दौरान हर रोज 1 लाख लड्डू का भोग लगता है. शाम 09:30 बजे शयन आरती और 10 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते है."