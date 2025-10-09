ETV Bharat / state

करवा चौथ पर खुलेगा सालभर से बंद मंदिर, महिलाएं मांगेगीं पति की लंबी उम्र

उज्जैन में मौजूद है चौथ माता का मंदिर, साल में एक बार करवा चौथ पर खुलता है मंदिर,जानिए देवी के पूजा की क्या है परंपरा.

UJJAIN CHAUTH MATA TEMPLE
करवा चौथ पर खुलेगा सालभर से बंद मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: करवा चौथ व्रत को लेकर देश भर में बाजार सज चुके हैं. महिलाएं अपने सुहाग का सामान लेने पहुंच रही हैं. पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस दिन वे चौथ माता की कथा सुनती हैं और उनकी पूजा-अर्चना करती हैं. दिन भर भूखी प्यासी रहकर देर शाम को चंद्रमा के दर्शन कर अपना व्रत खोलती हैं. ऐसे में आपको उज्जैन में स्थापित चौथ माता के मंदिर के बारे में बताते हैं. जहां हजारों की संख्या में महिलाएं माता के धाम में दर्शन को जुटती हैं.

कहां है ये मंदिर

अवंतिका नगरी उज्जैन में ये मंदिर क्षिप्रा नदी किनारे उन्हेल बायपास मार्ग पर गांव जीवनखेड़ी में है. मंदिर में चौथ माता के साथ-साथ देवी पार्वती, रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ और संतोषी माता भी विराजमान हैं. ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के सवाई माधवपुर जिले के बरवाड़ा गांव में सिद्धपीठ चौथ माता के नाम से है, जो अति प्राचीन है. मंदिर के व्यवस्थापक कैलाश चंद्र नागवंशी ने बताया "मैं एक समाजसेवी भी हूं. आज से 20 वर्ष पूर्व इस मंदिर का हमने करवा चौथ के पूजन के लिए निर्माण करवाया था. ये मंदिर मध्य प्रदेश में एकमात्र है, जहां चौथ माता विराजमान हैं.

उज्जैन में चौथ माता का मंदिर (ETV Bharat)

विशेष प्रसाद का वितरण

कैलाशचंद्र ने बताया यह मंदिर साल में एक बार खुलता है. यहां मां कामख्या का सिंदूर, नेपाल का सिक्का और रुद्राक्ष सभी माताओं-बहनों को निःशुल्क प्रसाद के रूप में देते हैं. इन्हें घर में रखने से घर में सुख-समृद्धि और वैभव धन संपत्ति बढ़ती है. देवी का आशीर्वाद बना रहता है. देवी मां की ये प्रतिमा सुबह बाल रूप में, दोपहर में किशोरी और शाम में वृद्ध रूप में दर्शन देती है. लगभग 20 हजार महिलाएं यहां दर्शन को करवा चौथ पर पहुंचती हैं. इस वर्ष कथा का भी आयोजन पर्व पर मंदिर में किया जाएगा."

UJJAIN CHAUTH TEMPLE OPEN ONCE YEAR
मंदिर में महिला श्रद्धालुओं को मिलता है रुद्राक्ष और सिंदूर (ETV Bharat)

देवी के पूजन की क्या परंपरा है?

व्यवस्थापक नागवंशी बताते हैं कि 364 दिन बाद ठीक श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिखर पर विराजमान भगवान नागचंद्रेश्वर की तरह देवी के मंदिर के पट खोले जाते हैं. देवी का विधि अनुसार पूजन होता है. उन्हें श्रृंगार भेंट कर आरती-पूजन किया जाता है. तीन अलग-अलग श्रृंगार होते हैं. सुहागिन महिलाएं ही नहीं बहन-बेटियां भी देवी के दर्शन कर अच्छे वर की कामना लिए आती हैं.

WOMEN KARVA CHAUTH SHOPPING
चौथ माता के साथ देवी पार्वती, रिद्धि, सिद्धि भी मौजूद (ETV Bharat)

पर्व को लेकर धार्मिक मान्यता

करवा चौथ पर्व कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस वर्ष यह पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि "यह पर्व देवी पार्वती ने भगवान शिव की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए किया था. करवा एक मिट्टी का पात्र होता है. चौथ 'चतुर्थी तिथि को कहा गया है. देवी के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था. इस दिन खासकर भगवान शिव, देवी पार्वती, चंद्रमा और श्री गणेश का पूजन किया जाता है.

