ETV Bharat / state

उज्जैन में तेज बहाव में बही कार, बाल बाल बची शख्स की जान, 6 शिक्षकों का भी रेस्क्यू

मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज बहाव में कार बही, ग्रामीणों ने वाहन चालक की बचाई जान, स्कूल में फंसे 6 शिक्षकों का रेस्क्यू.

UJJAIN HEAVY RAIN UPDATE
वाहन चालक को ग्रामीणों ने बचाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में इन दिनों तेज बारिश का दौर जारी है. जिससे नाले और नदियां उफान पर हैं. SDERF, NDERF और पुलिस प्रशासन लगातार फंसे हुए लोगों और जानवरों का रेस्क्यू कर रहा है. ग्रामीण भी अपने स्तर पर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं. ऐसे में कुछ लोगों की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है.

बाल-बाल बची वाहन चालक की जान

एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है जो कि नंदयासी गांव का बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि जान खतरे में डालकर एक कार चालक पानी का तेज बहाव होने के बावजूद रपटा पार करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन बीच रपटे में ही वाहन बह गया. गनीमत यह रही कि समय रहते उक्त कार चालक की जान ग्रामीणों ने बचा ली.

उज्जैन में तेज बहाव में बही कार (ETV Bharat)

तेज बहाव में बही कार

जान जोखिम में डाल लापरवाही पूर्वक पुलिया पार करने वाला कार चालक उज्जैन के खाचरौद तहसील के नंदयासी गांव के हैं. तेज बहाव होने के कारण कार चालक को ग्रामीणों ने पुलिया पार करने से रोका भी लेकिन वह लोगों की बात नहीं माने. बमुश्किल कार चालक की जान बचाई गई. वह फिलहाल सुरक्षित हैं. चिंतामण पुलिस ने एसडीईआरएफ और होमगार्ड टीम के सहयोग से कुल 14 लोगों का रेस्क्यू किया है. इसमें 6 शिक्षकों को भी बचाया गया है जो एक स्कूल में फंस गए थे.

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "थाना चिंतामण क्षेत्र के दाउदखेडी गांव में स्थित शासकीय विद्यालय के आस-पास खड़ी स्कूल बस के चारों ओर जलभराव हो गया है. ग्रामीणों की मदद से छात्र को सुरक्षित निकाल लिए गए, लेकिन स्कूल में शिक्षक फंसे रह गए थे. थाना प्रभारी महाकाल निरीक्षक गगन बादल और उनकी टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई है. चिंतामण पुलिस, SDERF और NDERF की मदद से होमगार्ड दल के साथ मिलकर सभी 06 शिक्षकों को सकुशल बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है."

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN HEAVY RAINUJJAIN FLOOD LIKE SITUATIONUJJAIN OVERFLOWING RIVER6 TEACHERS RESCUEDUJJAIN HEAVY RAIN UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर बना विनायक धाम, छोटे से कमरे में गणेश भगवान के 8000 रूपों के दर्शन

आंखों से देख नहीं सकते शिक्षक रामलाल भिलावेकर, फिर भी हजारों बच्चों का भविष्य किया रोशन

नन्हीं उम्र बड़ी जिम्मेदारी! चौथी कक्षा की छात्रा का एमपी पुलिस में चयन, मिला नियुक्ति पत्र

जिगरी दोस्त की बांह में अपनी बीवी का टैटू देख युवक के होश उड़े, मोबाइल में मिले सबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.