उज्जैन में फिर गरजा बुलडोजर, महाकाल मंदिर क्षेत्र में 11 होटल-मकान जमींदोज
लीज उल्लंघन मामले में उज्जैन विकास प्राधिकरण की ताबड़तोड़ कार्रवाई. सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों के मद्देनजर फिर गरजेगा बुलडोजर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 7:37 PM IST
उज्जैन : उज्जैन में अवैध भवनों को गिराने का सिलसिला जारी है. सिंहस्थ 2028 से पहले विकास कार्यों के लिए ये कार्रवाई हो रही है. गुरुवार सुबह भी श्री महाकाल मंदिर के 500 मीटर दायरे में आने वाले बेगमबाग इलाके में उज्जैन विकास प्राधिकरण, नगर निगम अमले के साथ 5 जेसीबी, 4 पोकलेन मशीनों के साथ जैसे ही पहुंचा तो हड़कंप मच गया. दरअसल, ये कार्रवाई लीज उल्लंघन पर नोटिस देने के बाद की गई. कुल 11 मकान-दुकान, होटल ध्वस्त किए गए.
सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर विकास कार्यों के लिए कार्रवाई
ये कार्रवाई उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी, नगर निगम अपर आयुक्त संतोष टैगोर, संभागायुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देशन में और लॉ आर्डर की दृष्टि से एसपी प्रदीप शर्मा, एडीजी एवं आईजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन की मॉनिटरिंग में हुई. दरअसल, बेगमबाग क्षेत्र में जो अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, उसमें गदा पुलिया ब्रिज का चौड़ीकरण, बेगमबाग मार्ग सड़क चौड़ीकरण व अन्य मंदिर से जुड़े निर्माण कार्य आगामी सिंहस्थ 2028 से पूर्व होने हैं.
महाकाल मंदिर का मुख्य मार्ग चौड़ीकरण योजना
योजना के मुताबिक सिंहस्थ 2028 के पूर्व श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को भव्यता दी जानी है. इसी के तहत मंदिर के आसपास 500 मीटर में अतिक्रमण और बिना अनुमति के निर्माण पर रोक है. बेगमबाग के जिस एरिया में कार्रवाई की जा रही है, ये मंदिर जाने का मुख्य मार्ग है. इस रास्ते आम, VIP, VVIP सब गुजरते हैं. बेगमबाग का ये एरिया सेंसिटिव माना जाता है. कार्रवाई के दौरान यहां पथराव जैसी घटनाएं हो चुकी हैं. लीज उल्लंघन की इस कार्रवाई का रहवासियों ने शुरू में विरोध दर्ज किया था. इसके बाद न्यायालय के आदेश जारी होते ही प्रशासन की कार्रवाई जारी है.
श्री महाकाल मंदिर क्षेत्र में 28 प्रॉपर्टी चिह्नित
उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी ने कहा "ये श्री महाकाल मंदिर क्षेत्र में बेगमबाग मोहल्ला है, जहां 1998 में विकास प्राधिकरण ने जमीन दुकानें लीज पर दी थीं. क्षेत्र में सर्वे किया गया तो पाया कि लोगों ने लीज रिन्यू नहीं करवाई, दुकानों के साथ इस एरिया को रहवासी भी बना लिया. कुछ प्रॉपर्टी चिह्नित की गई थीं, जिन्हें कई नोटिस दिए पर जवाब नहीं मिला तो अब ये ध्वस्तीकरण के लिए कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर जारी है."
कुल 28 लीज प्लॉट पर 60 से अधिक निर्माण
सीईओ संदीप सोनी के अनुसार "इस इलाके में कुल 28 लीज प्लॉट पर 60 से अधिक निर्माण कर लिए गए. साथ ही कई प्रॉपर्टी को अवैध रूप से बेच भी दिया. नोटिस भेजने पर लोगों ने न्यायालय से स्टे लिया. अब जैसे-जैसे सुनवाई होती जा रही और कोर्ट का आदेश मिलता जा रहा है वैसे-वैसे कार्रवाई जारी है." बता दें कि 3 माह के अंदर ये चौथी कार्रवाईं है. बीते 23 मई को 3 प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई थीं, 11 जून को 4 प्रॉपर्टी, 29 अगस्त को 7 प्रॉपर्टी और आज गुरुवार 11 सितंबर को 11 अवैध प्रॉपर्टी ध्वस्त की जा चुकी हैं.
- नीमच के मुख्य मार्ग मूलचंद पर गरजा बुलडोजर, 8 घंटे तक अफरातफरी
- बारिश के बीच बड़े जोश में बुलडोजर ले निकली टीम, 4 झोपड़े तोड़कर लौटी
लॉ एंड आर्डर के लिए भारी पुलिस बल तैनात
सीएसपी राहुल देशमुख ने कहा "लॉ आर्डर के लिए बेगमबाग क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों में एएसपी, सीएसपी, थाना प्रभारियों की टीमें भारी पुलिस फ़ोर्स के साथ मौजूद रही. स्थिति सामान्य है. कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ. सबको समझाइश दी गई थी. उसी का असर है कि 250 से जवान मौके पर है. हर बार पुलिस बल तैनात रहता है. कार्रवाई शांतिपूर्वक जारी रहती है."