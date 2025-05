ETV Bharat / state

मोहन यादव के नगर में बुलडोजर एक्शन, महाकाल मार्ग पर ताबड़तोड़ टूटे मकान - UJJAIN BULLDOZER ILLEGAL PROPERTY

बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम ( ETV Bharat )

Published : May 23, 2025 at 1:28 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 1:57 PM IST

उज्जैन: बाबा महाकाल के भक्तों को उज्जैन में शुक्रवार की सुबह परेशानियों का सामना करना पड़ा. सुबह 05 बजे एकत्रित हुई भीड़ ने महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले रास्ते को रोक दिया. दरअसल, पूरा मामला महाकालेश्वर मंदिर से 300 मीटर दूरी बेगमबाग का है. यहां सुबह 05 बजे से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होना शुरू हुए और बाबा महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले इस मुख्य और वीवीआईपी मार्ग को बंद कर दिया. महाकाल मार्ग को स्थानीय लोगों ने किया बंद स्थानीय रहवासी और व्यापारी महाकाल मार्ग को बंद कर बीच सड़क पर बैठ गए और नारे बाजी करने लगे. यह धरना प्रदर्शन नगर निगम और उज्जैन विकास प्रधिकरण द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में किया गया. विरोध प्रदर्शन शुरू होने के पहले ही नगर निगम, विकास प्रधिकरण और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था. क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी. अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश के तहत की गई है. महाकालेश्वर मंदिर जाने वाला मार्ग बंद (ETV Bharat) कब्जा हटाने का कई बार दिया गया नोटिस उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी ने कहा, "ये श्री महाकाल मंदिर क्षेत्र में बेगमबाग मोहल्ला है, जहां 1998 में विकास प्राधिकरण ने जमीन, दुकानें लीज पर लोगो को दी थी. जब क्षेत्र में सर्वे किया गया तो पाया लोगों ने लीज रिन्यू नहीं करवाई, दुकानों के साथ साथ इस एरिया को रहवासी एरिया भी बना लिया. उसी के तहत कुल 28 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, जिन्हें कई नोटिस दिए गये पर जवाब नहीं मिला तो ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया. बेगमबाग इलाके में भारी पुलिस बल तैनात (ETV Bharat) कोर्ट से स्टे हटने के बाद हुई कार्रवाई रहवासी और व्यापारियों ने न्यायालय से स्टे ले लिया था. 3 प्रॉपर्टी से स्टे हटने पर शुक्रवार को विकास प्रधिकरण ने कार्रवाई के लिए नगर निगम, पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया. इस दौरान लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन अब स्तिथि सामान्य है. 28 में से 3 प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने की सहमति बन गई है. कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है." पन्ना में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर, मकानों को किया जमींदोज

पन्ना राजभवन पर बुलडोजर की चढ़ाई, रॉयल फैमिली ने खुशी-खुशी दिया रास्ता, क्यों नहीं किया विरोध? पुलिस ने समझा बुझाकर कराया मामला शांत एएसपी नितेश भार्गव ने बताया,"गुरुवार को महाकाल मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए 2 मकानों को खाली कराया गया था. बेगमबाग क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण भारी पुलिस बल तैनात किया गया है." उन्होंने कहा, " अतिक्रम हटाने की कार्रवाई कोर्ट के आदेशानुसार की गई है. कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई में अड़ंगा डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोर्ट का आदेश दिखाकर और समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया गया. फिलहाल, स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है."

