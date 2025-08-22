ETV Bharat / state

उज्जैन के छात्रों ने बनाई गजब की डिवाइस, महिलाओं बुजुर्गों की करेगी सुरक्षा - UJJAIN BTECH STUDENT SAFETY DEVICE

उज्जैन में बीटेक के छात्रों ने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बना डाली डिवाइस, इमरजेंसी के वक्त ऐसे करती है काम.

UJJAIN Btech Student Developed safety Device
उज्जैन के छात्रों ने बनाई गजब की डिवाइस (Ujjain Police)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 7:35 PM IST

उज्जैन: मध्य प्रदेश के कुछ इंजीनियरिंग छात्रों ने एक ऐसी अत्याधुनिक डिवाइस बनाई है जो महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यह डिवाइस लोगों को इमरजेंसी में तत्काल मदद पहुंचाने में सक्षम है. इसके अलावा पुलिस, इंटेलिजेंस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अपराधियों को सबूत के साथ पकड़ने में काफी मददगार साबित होगी.

महिला, बुजुर्ग और बच्चों की करेगा निगरानी

इस डिवाइस को घड़ी, ब्रेसलेट की तरह उपयोग किया जा सकता है. यह चेन स्नेचिंग, अभद्रता या किसी बुजुर्ग के साथ कोई ठगी जैसी वारदात को रिकॉर्ड कर लेगी है और उन्हें चयनित मोबाइल नंबर पर तुरंत कॉल और मैसेज के माध्यम से लोकेशन का लिंक भेज देगी. इसको उज्जैन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन विभाग के फाइल इयर के छात्रों ने तैयार किया है. इस प्रोजेक्ट को तत्कालीन प्रोफेसर वाय. एस. ठाकुर के मार्गदर्शन में 5 छात्रों ने 3 महीने की कड़ी मेहनत करके बनाया है.

छात्र और प्रोफेसर से खास बातचीत (ETV Bharat)

ऐसे होगा डिवाइस का सेंसर एक्टिव

छात्रों ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "यह डिवाइस महिला और बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए है. क्योंकि ये डिवाइस पल्स रेट बढ़ने और घटने कि स्थिति में इमर्जेंसी में मदद पहुंचाती है. इसको मोबाइल से कनेक्ट करके ब्रेसलेट और घड़ी की तरह उपयोग किया जा सकता है. जैसे ही कोई घटना होती है तो इंसान तुरंत घबरा जाता है. जिससे उसका पल्स रेट बढ़ने या घटने लगता है. जिससे फौरन डिवाइस का सेंसर एक्टिव होगा और उसमे कनेक्टे मोबाइल नंबर पर इमर्जेंसी मैसेज और लोकेशन जाएगी."

बीटेक के छात्रों ने बनाया डिवाइस (ETV Bharat)

वारदात का वीडियो भी होगा रिकॉर्ड

कनेक्ट मोबाइल नंबर से कोई जवाब नहीं मिलने पर ऑटोमेटिक कॉल शुरू हो जाएगा. इसके अलावा भेजे गये लिंक के माध्यम से लाइव एक्टिविटी भी पीड़ित की देखी जा सकेगी. सारी वारदात गूगल में स्टोर भी होती रहेगी, जो पुलिस और अन्य सुरक्षा अधिकारियों को जांच करने और आरोपी को पकड़ने में काम आएगी.

सिंहस्थ 2028 के लिए महत्वपूर्ण

इस डिवाइस में ऑडियो के लिए माइक, स्पीकर और वीडियो के लिए कैमरा सहित सेंसर मौजूद है. इसके अलावा जीपीएस, जीपीआरएस और सिम कार्ड लगाने का भी ऑप्शन है. छात्रों ने बताया कि "इसको तैयार करने में करीब 7 हजार रुपए का खर्च आया है. इसकी मार्केट प्राइज आने वाले समय में तय की जाएगी. इसको बनाने का आईडिया महिलाओं के साथ होने वाली चेन स्नेचिंग और अभद्रता को देख कर आया है.

कॉलेज के HOD प्रोफेसर एस.आर मंसोरे ने बताया कि "ये डिवाइस सिंहस्थ 2028 में आने वाले बुजुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा. भीड़ और इमरजेंसी जैसी स्थिति में ये डिवाइस आपको सुरक्षित करेगी. प्रोजेक्ट फिलहाल भोपाल RGPV के सृजन प्रोग्राम में चयन होकर पहुंचा है."

