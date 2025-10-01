ETV Bharat / state

रावण को न्याय दिलाने कोर्ट जाएगा युवा ब्राह्मण समाज, दशहरा मैदानों पर फोड़ेंगे काली मटकी

इस साल युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन के विरोध में न्यायालय जाने की तैयारी कर ली है. युवा ब्राह्मण समाज संगठन के महामंत्री रूपेश मेहता का कहना है कि "रावण को उसके किए की सजा त्रेता युग में मिल चुकी है. बार-बार रावण दहन कर जाना चाहिए."

उज्जैन: साल 2025 में दशहरा या विजयादशमी पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन देश भर में रावण का दहन किया जाएगा. रावण दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है. लेकिन बीते कुछ सालों से रावण दहन का विरोध देखने को मिल रहा है. इसे शिव भक्त और ब्राह्मणों का अपमान बताकर कुछ लोग विरोध जता रहे हैं. साल दर साल इस विरोध के सुर ऊंचे हो रहे हैं.

महामंत्री रूपेश मेहता ने इंदौर की सोनम रघुवंशी का उदाहरण देते हुए कहा कि "जब सोनम के नाम में रघुवंशी लगा होने से शूर्पणखा के पुतले को जलाने से रोक दिया गया तो क्या न्यायालय ब्राह्मणों को न्याय नहीं देगा?" हम रावण के पुतले का दहन रोकने को लेकर 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिख चुके हैं. न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा पूर्ण विश्वास है.

काली मटकी फोड़ विरोध प्रदर्शन

रावण दहन के पूर्व युवा ब्राह्मण समाज संगठन ने काली मटकी फोड़कर विरोध करने की योजना बनाई है. रूपेश मेहता ने कहा,"इस साल जहां भी रावण दहन किया जाएगा. उन जगहों पर जाकर हम लोग रावण दहन कार्यक्रम के आयोजक के नाम पर काली मटकी फोड़कर प्रदर्शन करेंगे. साथ ही समाज को जागरूक करेंगे और भगवान से रावण दहन करवाने वाले आयोजकों को सद्बुद्धि देने की कामना करेंगे."

युवा ब्राह्मण समाज काली मटकी फोड़कर करेंगा प्रदर्शन (Getty Image)

ब्राह्मण समुदाय को किया जा रहा अपमानित

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महाकाल सेना के संरक्षक महेश गुरु ने कहा," देश और प्रदेश में रावण दहन किया किया जाता है, जो अनुचित हैं. वह शास्त्र व विधि संवत ना होकर इसे राजनीति और मनोरंजन का आधार बना दिया गया है, जो ब्राह्मण समुदाय के अस्तित्व पर बार-बार चोट पहुंचाता है. इसके बाद भी ब्राह्मण समुदाय अजगरी निंद्रा में सोया हुआ है. राम रावण का युद्ध हुआ और रावण पराजित हुआ.

मृत्यु शय्या पर लेटे रावण से राम ने लक्ष्मण को राज्य संचालन की विद्या सीखने भेजा था. संसार को रावण ने कई ग्रंथ और विद्याएं दी हैं, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं. इतना प्रमाणित होने के बाद भी यदि रावण दहन होता है, तो यह सीधे ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करना प्रतीत होता है."

उज्जैन में रावण दहन का विरोध (Getty Image)

संस्थाओं से अपील

युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन करने वाली संस्थाओं से अपील की है कि वह भी रावण दहन करना बंद करें. अन्यथा हमारा ये विरोध जारी रहेगा. दशहरे के पूर्व आयोजन स्थल जाकर रावण दहन के विरोध में काली मटकियां फोड़ कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे.

संगठन ने पोस्टर लगा पूछे थे 8 सवाल

बीते दिनों रावण दहन के विरोध में ब्राह्मण समाज के 3 बड़े संगठन मैदान में उतरे थे. उज्जैन शहर में बैठक करने के बाद संगठनों ने जगह-जगह होर्डिंग लगाकर सवाल पूछे थे. अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने कहा था, "अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज महाकाल सेना और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ये सभी धर्म संवत बातें करती हैं. हम धर्म संवत बाते लेकर आम जनता और सनातनियों के बीच जाते हैं. रावण दहन कई वर्षों से किया जा रहा. रावण के चरित्र को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया. अधर्मी बताया गया, अधर्म पर सत्य की विजय बताया गया. हम उन सभी लोगों से जानना चाहते हैं अधर्म क्या और सत्य क्या है?