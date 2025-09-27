ETV Bharat / state

उज्जैन सेंट्रल जेल के खूंखार कैदियों ने रखा 9 दिन का उपवास, खुद के बैंड की धुन पर करते हैं गरबा

उज्जैन की सेंट्रल जेल में 682 कैदियों ने रखा उपवास. माता की आरती, भजन के बाद बैंड की धुन पर होता है गरबा-डांडिया.

UJJAIN PRISONERS WORSHIP MAA DURGA
उज्जैन की सेंट्रल जेल में कैदी कर रहे माता की आराधना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 7:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: नवरात्र के नौ दिनों माता की आराधना बड़े हर्ष उल्लास के साथ की जा रही है. हर रोज देवी शक्तियों के धाम में तो गरबा पंडालों में भक्त दर्शन करने और गरबा खेलने पहुंच रहे हैं. गरबा के माध्यम से कोई जीएसटी उत्सव का संदेश दे रहा है तो कोई कुछ. गरबा की ऐसी ही एक और खूबसूरत तस्वीर उज्जैन की भैरवगढ़ जेल की दिखाते है, जहां कैदी उपवास रखकर माता की आराधना कर रहे हैं.

जेल के अंदर ही माता का पंडाल महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग लगाया गया है. यहां जेल ड्रेस में कैदी माता की पूजा अर्चना से लेकर गरबा करते दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कैदियों ने खुद का बैंड बनाया है। खुद भजन, आरती गाते हैं और खुद ही इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर गरबा करते हैं.

उज्जैन की सेंट्रल जेल में 682 कैदियों ने रखा उपवास (ETV Bharat)

2100 में से 682 कैदियों ने रखा उपवास

उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में महिला पुरुष मिलाकर कुल 2100 कैदी हैं. जिसमें से 682 कैदियों ने नवरात्र के दिनों में उपवास रखा हुआ है. कोई फलहार करता है तो कोई सिर्फ पानी पीकर माता की आराधना कर रहा है.

केंद्रीय भैरवगढ़ जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू ने बताया कि "682 कैदियों ने उपवास रखा हुआ है. कैदियों ने ही मंदिर के अंदर पंडाल की सजावट की है. हमने माता की प्रतिमा विराजमान की है. कैदी ही सुबह-शाम पूजा पाठ करते हैं. शाम 6:00 बजे आरती होती है और फिर लगभग डेढ़ घंटे तक मां की आराधना गरबा के माध्यम से की जाती है. कैदियों ने खुद का ही बैंड बनाया है खुद गाते हैं खुद बजाते हैं. महिला कैदियों के लिए अलग से पांडाल तैयार हुआ है जहां वह भी आराधना कर रही हैं."

bhairavgarh central jail maa durga
भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में विराजित मां दुर्गा (ETV Bharat)

कैदियों के म्यूजिक बैंड में ये इंस्ट्रूमेंट्स शामिल

जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू ने बताया कि "कैदियों के बैंड में ड्रम, ढोलक, सिंथेसाइजर, ऑक्टोपैड के साथ माइक, स्पीकर भी है. जेल के पूरे माहौल को भक्तिमय बनाने का प्रयास किया गया है. पिछले वर्ष भी यह आयोजन किया गया था लेकिन इस वर्ष प्रतिमा भी बिठाई गई है. कैदियों को अपनी सफेद यूनिफॉर्म में ही रहना होता है. माता की आराधना के दौरान जो गरबा होता है यह पूरा लाइव म्यूजिक के आधार पर ही होता है. कोई अलग से गाने इसमें या भजन रिकार्डेड नहीं बजाए जाते."

UJJAIN NAVRATRI 2025
खुद के बैंड की धुन पर कैदी करते हैं गरबा (ETV Bharat)

हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त हैं यह कैदी

जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू ने बताया कि "हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराधों में यह कैदी लिप्त हैं. यह आयोजन इसलिए भी जेल परिसर में आयोजित किया गया जिससे कैदियों का आध्यात्मिकता की ओर झुकाव ज्यादा रहे. जिस प्रकार की मानसिकता हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त कैदियों की हो सकती है. यह एक प्रयास है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और कभी वे इस तरह के कृत्य करने का सोचे भी नहीं. कैदी उपवास अपने द्वारा किए गए गुनाह के पश्चाताप स्वरूप भी करते हैं. "

GARBA DANDIYA CENTRAL JAIL
हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त कैदी कर रहे माता की भक्ति (ETV Bharat)

3 घंटे रिहर्सल सेल करते हैं कैदी

हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी अभिषेक ने कहा "हम 9 दिन उपवास रखकर माता की आराधना करते हैं. यहां जो इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं उन्हें बजाकर भजन गाते हैं. 3 घंटे रिहर्सल भी करते हैं. माता की आराधना से ऐसा अनुभव होता है कि अब जल्द ही हम जेल से छूट जाएंगे."

कैदी भगवान सिंह ने कहा कि "यह जेल नहीं हमारा सुधार गृह है. यहां पर अधिकारी भी परिवार की तरह ही हमें ट्रीट करते हैं. सभी मिलकर माता की आराधना कर रहे हैं. बस मनोकामना यही है कि जल्द ही यहां से रिहा होकर बाहर निकल कर कोई अच्छा सामाजिक जीवन जिएं और पुरानी दुनिया को भूल जाएं."

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAIRAVGARH CENTRAL JAIL PRISONERSUJJAIN CENTRAL JAIL PRISONERSGARBA DANDIYA CENTRAL JAILUJJAIN NAVRATRI 2025UJJAIN PRISONERS WORSHIP MAA DURGA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उज्जैन की अनोखी 32 पुतलियां; सवाल जवाब से मिलती थी मौत, कलेक्टर चढ़ाते हैं शराब

गर्भपात में गर्भवती की सहमति सर्वोपरि; 16 साल की बच्ची देगी बच्चे को जन्म, हाईकोर्ट का फैसला

तय गति से स्पीड बढ़ने पर लगेगा आटोमैटिक ब्रेक, रेल सुरक्षा का कवच 4.0 से रुकेंगे रेल हादसे

देवी भूखी को रोज लगता था नरबलि का भोग! आज भी जारी है परंपरा, माता को चढ़ती है मदिरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.