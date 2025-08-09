Essay Contest 2025

राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी की असली कहानी सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं जुड़ी, बल्कि हिंदू कैलेंडर से भी गहराई से जुड़ी है.

BADA GANESH MANDIR UJJAIN
तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं पर्व (ETV Bharat)
Published : August 9, 2025 at 2:49 PM IST

उज्जैन (राहुल राठौर): अति प्राचीन नगरी अवंतिका उज्जयिनी का इतिहास सृष्टि की रचना के वक्त का बताया जाता है. बात ऋषि मुनियों की हो या भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विद्वानों, स्वतंत्रता सेनानियों या क्रांतिकारियों की, अवंतिका नगरी उज्जयिनी से हर एक का नाता रहा है. आज आपको आने वाले राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताते हैं जो भारतीय संस्कृति के लिए एक बार फिर आपको गौरवांवित अनुभव करवाएगा.

आज बताते हैं उज्जैन सहित देश के उन विद्वानों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों की कहानी जिन्होंने आजादी से पूर्व ही आजादी की तारीख को तिथि अनुसार तय करने की योजना पर काम शुरू कर दिया था. ये मंदिर करीब 125 साल पुराना है. इसे स्थापित किया था विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित नारायण व्यास ने. कहते हैं, एक बार महाराष्ट्र के पुणे में बाल गंगाधर तिलक के अधिवेशन में पंडित नारायण व्यास पहुंचे. वहां तिलक जी ने उनसे एक खास सवाल किया, "भारत की आज़ादी का सबसे शुभ दिन कौन सा होगा?"

राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी की असली कहानी (ETV Bharat)

पंडित जी ने गणना की और जवाब दिया, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चौदस तिथि सबसे शुभ रहेगी. और देखिए संयोग, 15 अगस्त 1947 को जिस दिन आज़ादी मिली, हिंदू कैलेंडर में वही तिथि थी. इतना ही नहीं, संविधान लागू करने की तारीख भी पंडित नारायण व्यास ने तय की माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी. जो अंग्रेज़ी तारीख में 26 जनवरी 1950 बनी. इतना सब होने के बावजूद भी आखिर क्यों तिथि अनुसार मनाए जाने वाले हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी अंग्रेजी द्वारा घोषित तारीखों में ही सिमटे रह गए.

BADA GANESH MANDIR UJJAIN
उज्जैन का बड़ा गणेश मंदिर (ETV Bharat)

राष्ट्रीय पर्वों की तिथि से जुड़ी बड़ा गणेश मंदिर की कहानी
उज्जैन का बड़ा गणेश मंदिर 125 वर्ष पुराना स्थापित मंदिर है. जहां के 89 वर्षीय पंडित एवं विख्यात ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर व्यास बताते है कि, ''ये मंदिर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी श्री महाकालेश्वरः एवं शक्तिपीठि हरसिद्धि माता मंदिर के बीच बड़ा एवं छोटा रुद्र सागर तालाब से लगा हुआ है. इस मंदिर की स्थापना तब हुई जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जिसकी स्थापना मेरे दादाजी नारायण व्यास ने की थी.''

''नारायण व्यास विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य थे. उनके समय में बाल गंगाधर तिलक ने एक अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में रखा था. जहां स्टेट की और से दादा नारायण व्यास पहुंचे थे. वहां पहुंचे तो बालगंगाधर तिलक ने दादाजी से कहा, ''महाकाल स्वरूप में नारायण महाराज पधारे हैं तो काल का निर्णय निश्चित ही होगा. ये निर्णय कोई आम निर्णय नहीं था. ये योजना थी भारत के आजाद होने की तारीख को तिथि अनुसार सुनिश्चित करने की.''

ujjain
उज्जैन के मंदिर में तिथि के अनुसार मनाते हैं राष्ट्रीय पर्व (ujjain)

कैसे हुई राष्ट्रीय पर्वों की तारीखें सुनिश्चित
पंडित आनंद शंकर व्यास के अनुसार, ''जब ज्योतिष अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने दादाजी से पूछा तो दादाजी ने उन्हें गणना कर तिथि बताई. बताया जब भी भारत के आजादी की घोषणा हो तो श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की चौदस तिथि शुभ रहेगी. वैसा ही हुआ आजाद भारत का समय आया और हिन्दू कैलंडर अनुसार विक्रम संवत 2005 तिथि थी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चौदस जिसे आज अंग्रेजी तारीख अनुसार एवं अंग्रेजी कैलंडर अनुसार वर्ष 1947 दिन 15 अगस्त कहा जाता है, भारत की आजादी की घोषणा हुई.

World famous astrologer Pandit Narayan Vyas
विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित नारायण व्यास (ETV Bharat)

3 साल बाद लिखे संविधान घोषित होने की भी तिथि तय हुई
ठीक इसी तरह जब आजाद भारत के संविधान घोषित होने की तिथि निकालने का समय आया तब 3 साल बाद हिन्दू कैलंडर अनुसार विक्रम संवत 2007 माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रही. जो अंग्रेजी कैलंडर व तारीख अनुसार वर्ष 1950 और दिन 26 जनवरी रहा. साथ ही ज्योतिषाचार्य नारायण व्यास जब अधिवेशन मैं गए थे तब उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति की स्थापना के प्रचलन के बारे में भी देखा था. उज्जैन लौटने पर उन्होंने तय किया कि एक बड़ा गणराज्य आजाद होना है जल्द ही तो प्रथम पूज्य गणेश की भी विशाल प्रतिमा होना चाहिए. उज्जैन में इस तरह बड़े गणेश की स्थापना हुईं, जहां आज बड़ी संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन को पहुंचते हैं.

आज भी तिथि अनुसार मनाते हैं बड़ा गणेश मंदिर में ये पर्व
मंदिर के पुजारी एवं ज्योतिष आनंद शंकर व्यास बताते हैं, ''आज भी हर एक पर्व तिथि अनुसार ही मनाया जाता है. जैसे राखी, होली, दिवाली कभी एक फिक्स तारीख पर नहीं आते. वैसे ही हम हमारे राष्ट्रीय पर्व भी तिथि अनुसार मानते हैं. इस वर्ष आजादी का पर्व 15 अगस्त तिथि अनुसार हम 23 जुलाई को मना चुके हैं. वैसे ही 26 जनवरी का पर्व हमने 15 फरवरी को मनाया. ऐसा हर साल यहां होता है जिससे हमारी प्राचीन परमपराओं का निर्वहन हो चुके और उन क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, विद्वानों की विचार धारा का सम्मान बना रहे. आज के समय में हमारे राष्ट्रीय पर्व अंग्रेजी तारीखों में ही सिमटे रह गए हैं.''

मंदिर में गुरु कुल चलता था, क्रांतिकारी भेष बदलकर रुकते थे
पंडित आनंद शंकर व्यास बताते हैं, ''मंदिर में आजाद भारत के पूर्व विद्यार्थी पढ़ाई किया करते थे. गुरुकुल चला करता था. साथ ही यहां कई क्रांतिकारी भेष बदल रुकते थे. भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के यहां फोटो भी थे. यहां आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालो को गुप्त रूप से मदद भी की जाती थी.''

