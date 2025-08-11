उज्जैन: भगवान श्री महाकालेश्वर की श्रावण माह की 4 सवारियों के बाद भाद्रपद माह की पहली सवारी 11 अगस्त को निकली. यह क्रम अनुसार बाबा महाकाल की पांचवी सवारी है. भाद्र माह में 18 अगस्त को छठी और आखिरी राजसी सवारी निकलेगी. वहीं, पांचवीं सवारी में सोमवार को अलग अलग थीम पर मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों की झांकियां और लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया. इसके साथ ही सवारी में शान से राष्ट्रीय ध्वज भी लहराता नजर आया. भगवान ने होलकर स्टेट के मुखारविंद स्वरूप में दर्शन दिया.
5 स्वरूप में निकले महाकाल
रजत पालकी में श्री चन्द्रमोलेश्वर, गजराज हाथी पर श्री मनमहेश, बैलगाड़ी में गरुड़ रथ पर शिव तांडव और दूसरी बैलगाड़ी में नंदी रथ पर श्री उमा-महेश स्वरूप में विराजमान हुए. इसके साथ ही ढोल रथ पर होलकर स्टेट मुखारविंद रूप में भगवान ने दर्शन दिए. जैसे ही भगवान पालकी पर विराजमान हुए सेवक भगवा ध्वज लेकर, शंख नाद और उद्घोष करते हुए आगे बढ़े.
तोप की आवाज ने भक्तों को संकेत दिया बाबा नगर में प्रवेश कर रहे हैं. पालकी जैसे ही श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान को सलामी व गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.
भक्तों का उमड़ा जनसैलाब
राजाधिराज भगवान महाकालेश्वर की सवारी में लाखों भक्त भगवान के लिए फूलों की वर्षा करने पहुंचे. जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए पूरी अवंतिका नगरी जयकारों से गूंज उठी. भक्तों ने भोले-शंभू भोलेनाथ के जयकारे के साथ पुष्प वर्षा किया.
सुरक्षा व्यवस्था में 2700 पुलिस बल थे तैनात
सवारी मार्ग में कलाकार चंद मिनटों में विशाल रंगोली बनाते आगे बढ़ रहे थे. झांझ-मंजीरे, डमरू, बैंड, सहित भजन कीर्तन करते और नाचते गाते भक्त जयकारे लगा रहे थे. अलग अलग भेष धारण किये हुए भक्त महाकाल सवारी में शामिल हुए. कहार पालकी उठाए चल रहे थे और पुजारी-पुरोहित भगवान की सेवा में जुटे थे. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में 2700 पुलिस, प्रशासन एवं मंदिर के कर्मचारी और अधिकारी लगे रहे.
क्षिप्रा के जल से हुआ भगवान का अभिषेक
सवारी मंदिर से निकलकर महाकाल चौराहा, गुदरी, कहारवाड़ी अपने परंपरागत मार्ग से होती हुई क्षिप्रा नदी के श्री रामघाट पहुंची. जहां श्री रामघाट पर मां क्षिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन किया गया. पूजन-अभिषेक व आरती के बाद सवारी रामानुज कोट, मोढ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर पहुंची. जहां सिंधिया ट्रस्ट के पुजारी द्वारा भगवान का पूजन किया गया. इसके बाद सवारी पटनी बाजार गुदरी चौराहे से होती हुई देर शाम वापस श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची.