ETV Bharat / state

महाकाल भांग श्रृंगार विवाद; क्या ज्योतिर्लिंग को हो रहा नुकसान, विद्वत परिषद पर पुजारी भड़के - UJJAIN BABA MAHAKAL BHANG SHRINGAR

बाबा महाकाल का भांग श्रृंगार गिरने पर विद्वत परिषद का दावा, जजमानों को लुभाने के चक्कर में हो रहा ज्योतिर्लिंग का क्षरण, नहीं है ये शास्त्र सम्मत. मंदिर के पुजारी भड़के.

UJJAIN BABA MAHAKAL BHANG SHRINGAR
बाबा महाकाल के श्रृंगार गिरने पर बढ़ा बवाल! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 3:11 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 5:30 PM IST

5 Min Read

उज्जैन: बाबा महाकालेश्वर का भांग श्रृंगार गिरने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. विद्ववत परिषद के अध्यक्ष और मंदिर के पुजारी आमने सामने हो गए हैं. बता दें कि 18 अगस्त को बाबा महाकाल का भांग से श्रृंगार के दौरान श्रृंगार अचानक से गिर गया था. श्रृंगार गिरने का सीसीटीवी वायरल हुआ तो श्रृंगार करने वाले पुजारी, धर्म के जानकार, ज्योतिषाचार्य सभी ने अलग अलग तर्क दिए थे. यहां तक मंदिर समिति ने पुजारी को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया था.

'भांग से श्रृंगार का कहीं कोई उल्लेख नहीं'

उज्जैनी विद्वत परिषद के अध्यक्ष और पूर्व कमिश्नर मोहन गुप्त ने दावा किया है कि "शास्त्रों में महाकाल को भांग से श्रृंगार करने का कोई उल्लेख ही नहीं है. पुजारी द्वारा किए जाने वाले भांग के श्रृंगार से शिवलिंग का क्षरण हो रहा है. ये जजमानों को लुभाने का बस तरीका है. सन 2000 से पहले श्रृंगार होता ही नहीं था. इस बयान और दावे पर मंदिर के पुजारी भड़क उठे हैं."

विद्ववत परिषद और मंदिर के पुजारी आमने-सामने (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बात करते हुए डॉ मोहन गुप्त ने बताया कि "भांग से श्रृंगार करने का कोई प्रावधान हमारे शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है. हम तो प्रारंभ से ही श्रृंगार का विरोध करते चले आ रहे हैं. मंदिर में पुजारियों ने भात पूजन शुरू कर दिया था जो मैंने यहां कमिश्नर रहते बंद करवाया था. भात पूजन सिर्फ मंगलनाथ मंदिर के लिए है. लेकिन मेरे रिटायरमेंट के बाद मंदिर समिति ने भांग पूजा की शुरुआत कर दी."

भांग पूजा के विरोध के 3 कारण

डॉ मोहन गुप्त ने कहा कि "विरोध के 3 मुख्य कारण हैं. पहला शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है. दूसरा भांग के श्रृंगार के कारण शिवलिंग का क्षरण हो रहा है और तीसरा हम जो कार्य शुरू कर देते हैं वो आसपास के लोग परंपरा मानकर उसे आगे बढ़ाने लग जाते हैं, जो गलत है. ये आस्था का विषय है लेकिन ये सब यजमानों को लुभाने के लिए किया जाता है. जजमान पैसा देते हैं और जब श्रृंगार होकर फोटो उनके पास पहुंचती है तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं. ये सब बंद होना चाहिए."

भड़के मंदिर के पुजारी बोले किसने कहा उल्लेख नहीं

उज्जैनी विद्वत परिषद के अध्यक्ष के बयान पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश गुरु भड़क गए हैं. अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने बताया कि "जब भगवान शिव ने अमृत मंथन के बाद विष पीया तब गला नीला पड़ने पर अधिक उष्णता से भगवान शिव परेशान हुए. उन्हें कष्ट में देख माता सीता ने औषधियों का लेपन किया. भगवान को उससे शीतलता मिली. शिव पुराण में इसका उल्लेख है. ऋषि मुनियों द्वारा भगवान को भांग अर्पित करने की परंपरा रही है. रही बात लोभ लालच की तो 1978 से पूर्व से भगवान का भांग से श्रृंगार हो रहा है और मंदिर समिति द्वारा निर्धारित भांग ही भगवान को अर्पित की जाती है."

महाकाल को अर्पित की जाती है 3 किलो भांग

मंदिर समिति और पुजारी बताते हैं कि भगवान महाकाल को हर रोज लगभग 3 किलो भांग अर्पित की जाती है. पूरे दिन में 2 से 3 बार बाबा महाकाल के श्रृंगार के दौरान यह अर्पित की जाती है. प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा "मंदिर समिति ने अब तय किया है कि भांग को तौलकर ही पुजारियों को दी जाएगी. तौल कांटे की जल्द व्यवस्था कर दी जाएगी. ये व्यवस्था भी जल्द शुरू कर रहे हैं. न्यायालय के बताए अनुसार ही गर्भ गृह का टेम्परेचर, पंचाभिषेक और अन्य तरह से होने वाले पूजन पाठ की सामग्री की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है.

क्या है ये पूरा मामला?

भगवान महाकाल का हर रोज भांग से आकर्षक श्रृंगार किया जाता है. भांग के श्रृंगार से विशेष पर्वों पर भगवान को पर्व अनुसार स्वरूप दिया जाता है. भाद्र पद महीना में ही 18 अगस्त को कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन राजसी सवारी भगवान की नगर भ्रमण पर निकली थी. उसी दिन भगवान का भांग का श्रृंगार अचानक से बिखर गया. सीसीटीवी में श्रृंगार बिखरते हुए नजर आया था. तत्काल श्रृंगार को मंदिर में मौजूद पुजारी पुरोहितों ने ठीक किया और भक्तों ने दर्शन लाभ लिए.

पुजारी यश गुरु ने कहा "ये एक सामान्य और प्राकृतिक व्यवस्था है. ये कोई पहली बार नहीं है कि श्रृंगार अचानक से बिखरा हो. कभी कभी गर्भ गृह का टेम्परेचर और बाहर मौसम के अनुसार टेम्प्रेचर में बदलाव के कारण ऐसी स्थिति बनती है कि भगवान का श्रृंगार टिक नहीं पाता. ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बेवाला ने बताया था कि "ये एक प्रकार से देवता की और से संकेत कह सकते हैं क्योंकि आने वाले 4 महीनों में अप्राकृतिक घटनाओं के होने की संभावना है. साथ ही दक्षिण और पश्चिम दिशा में बाढ़ के हालात बनने के आसार भी हैं."

मंदिर के पुजारी को नोटिस

इस पूरे मामले में मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने प्रदीप गुरु को नोटिस जारी कर पूछा है कि कैसे ये श्रृंगार गिरा. प्रदीप गुरु ने कहा "जल्द ही मंदिर समिति को जवाब दे देंगे लेकिन इस दिन गर्भ गृह के टेम्परेचर और बाहर मौसम परिवर्तन के कारण श्रृंगार टिक नहीं पाया था."

उज्जैन: बाबा महाकालेश्वर का भांग श्रृंगार गिरने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. विद्ववत परिषद के अध्यक्ष और मंदिर के पुजारी आमने सामने हो गए हैं. बता दें कि 18 अगस्त को बाबा महाकाल का भांग से श्रृंगार के दौरान श्रृंगार अचानक से गिर गया था. श्रृंगार गिरने का सीसीटीवी वायरल हुआ तो श्रृंगार करने वाले पुजारी, धर्म के जानकार, ज्योतिषाचार्य सभी ने अलग अलग तर्क दिए थे. यहां तक मंदिर समिति ने पुजारी को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया था.

'भांग से श्रृंगार का कहीं कोई उल्लेख नहीं'

उज्जैनी विद्वत परिषद के अध्यक्ष और पूर्व कमिश्नर मोहन गुप्त ने दावा किया है कि "शास्त्रों में महाकाल को भांग से श्रृंगार करने का कोई उल्लेख ही नहीं है. पुजारी द्वारा किए जाने वाले भांग के श्रृंगार से शिवलिंग का क्षरण हो रहा है. ये जजमानों को लुभाने का बस तरीका है. सन 2000 से पहले श्रृंगार होता ही नहीं था. इस बयान और दावे पर मंदिर के पुजारी भड़क उठे हैं."

विद्ववत परिषद और मंदिर के पुजारी आमने-सामने (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बात करते हुए डॉ मोहन गुप्त ने बताया कि "भांग से श्रृंगार करने का कोई प्रावधान हमारे शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है. हम तो प्रारंभ से ही श्रृंगार का विरोध करते चले आ रहे हैं. मंदिर में पुजारियों ने भात पूजन शुरू कर दिया था जो मैंने यहां कमिश्नर रहते बंद करवाया था. भात पूजन सिर्फ मंगलनाथ मंदिर के लिए है. लेकिन मेरे रिटायरमेंट के बाद मंदिर समिति ने भांग पूजा की शुरुआत कर दी."

भांग पूजा के विरोध के 3 कारण

डॉ मोहन गुप्त ने कहा कि "विरोध के 3 मुख्य कारण हैं. पहला शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है. दूसरा भांग के श्रृंगार के कारण शिवलिंग का क्षरण हो रहा है और तीसरा हम जो कार्य शुरू कर देते हैं वो आसपास के लोग परंपरा मानकर उसे आगे बढ़ाने लग जाते हैं, जो गलत है. ये आस्था का विषय है लेकिन ये सब यजमानों को लुभाने के लिए किया जाता है. जजमान पैसा देते हैं और जब श्रृंगार होकर फोटो उनके पास पहुंचती है तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं. ये सब बंद होना चाहिए."

भड़के मंदिर के पुजारी बोले किसने कहा उल्लेख नहीं

उज्जैनी विद्वत परिषद के अध्यक्ष के बयान पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश गुरु भड़क गए हैं. अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने बताया कि "जब भगवान शिव ने अमृत मंथन के बाद विष पीया तब गला नीला पड़ने पर अधिक उष्णता से भगवान शिव परेशान हुए. उन्हें कष्ट में देख माता सीता ने औषधियों का लेपन किया. भगवान को उससे शीतलता मिली. शिव पुराण में इसका उल्लेख है. ऋषि मुनियों द्वारा भगवान को भांग अर्पित करने की परंपरा रही है. रही बात लोभ लालच की तो 1978 से पूर्व से भगवान का भांग से श्रृंगार हो रहा है और मंदिर समिति द्वारा निर्धारित भांग ही भगवान को अर्पित की जाती है."

महाकाल को अर्पित की जाती है 3 किलो भांग

मंदिर समिति और पुजारी बताते हैं कि भगवान महाकाल को हर रोज लगभग 3 किलो भांग अर्पित की जाती है. पूरे दिन में 2 से 3 बार बाबा महाकाल के श्रृंगार के दौरान यह अर्पित की जाती है. प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा "मंदिर समिति ने अब तय किया है कि भांग को तौलकर ही पुजारियों को दी जाएगी. तौल कांटे की जल्द व्यवस्था कर दी जाएगी. ये व्यवस्था भी जल्द शुरू कर रहे हैं. न्यायालय के बताए अनुसार ही गर्भ गृह का टेम्परेचर, पंचाभिषेक और अन्य तरह से होने वाले पूजन पाठ की सामग्री की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है.

क्या है ये पूरा मामला?

भगवान महाकाल का हर रोज भांग से आकर्षक श्रृंगार किया जाता है. भांग के श्रृंगार से विशेष पर्वों पर भगवान को पर्व अनुसार स्वरूप दिया जाता है. भाद्र पद महीना में ही 18 अगस्त को कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन राजसी सवारी भगवान की नगर भ्रमण पर निकली थी. उसी दिन भगवान का भांग का श्रृंगार अचानक से बिखर गया. सीसीटीवी में श्रृंगार बिखरते हुए नजर आया था. तत्काल श्रृंगार को मंदिर में मौजूद पुजारी पुरोहितों ने ठीक किया और भक्तों ने दर्शन लाभ लिए.

पुजारी यश गुरु ने कहा "ये एक सामान्य और प्राकृतिक व्यवस्था है. ये कोई पहली बार नहीं है कि श्रृंगार अचानक से बिखरा हो. कभी कभी गर्भ गृह का टेम्परेचर और बाहर मौसम के अनुसार टेम्प्रेचर में बदलाव के कारण ऐसी स्थिति बनती है कि भगवान का श्रृंगार टिक नहीं पाता. ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बेवाला ने बताया था कि "ये एक प्रकार से देवता की और से संकेत कह सकते हैं क्योंकि आने वाले 4 महीनों में अप्राकृतिक घटनाओं के होने की संभावना है. साथ ही दक्षिण और पश्चिम दिशा में बाढ़ के हालात बनने के आसार भी हैं."

मंदिर के पुजारी को नोटिस

इस पूरे मामले में मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने प्रदीप गुरु को नोटिस जारी कर पूछा है कि कैसे ये श्रृंगार गिरा. प्रदीप गुरु ने कहा "जल्द ही मंदिर समिति को जवाब दे देंगे लेकिन इस दिन गर्भ गृह के टेम्परेचर और बाहर मौसम परिवर्तन के कारण श्रृंगार टिक नहीं पाया था."

Last Updated : August 30, 2025 at 5:30 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN BABA MAHAKALESHWARVIDVAVAT PARISHAD PUJARI DISPUTEMAHAKAL TEMPLE UJJAINUJJAIN NEWSUJJAIN BABA MAHAKAL BHANG SHRINGAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पन्ना में किसानों के चेहरे पर दिखी हीरे की चमक, बेशकीमती डायमंड ने खोली किस्मत, पूरे होंगे सपने

मध्य प्रदेश के सीरियल किलर को चौथी बार उम्र कैद, बनना चाहता था KGF का रॉकी

सतना का अजीबोगरीब स्कूल! एक कमरे में 95 बच्चे, पहली से 5वीं कक्षा की पढ़ाई एक साथ

पीएम आवास बनाने के चक्कर में टूटी पुरानी झोपड़ी, सपनों के साथ घर भी अधूरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.