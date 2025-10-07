ETV Bharat / state

महाकाल मंदिर में बदला आरती-पूजन का समय, उज्जैन जाने से पहले नोट कर लें जानकारी

उज्जैन महाकालेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये खबर, शरद ऋतु के आगमन के साथ ही बदला बाबा महाकाल की आरती का समय.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 6:09 PM IST

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है. शरद ऋतु की शुरुआत होते ही अब मंदिर में आरती और पूजन के समय में बदलाव देखा जाएगा. बीती रात शरद पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में शरद पूर्णिमा पर्व मनाया गया. मंदिर के शिखर पर पड़ रही चंद्रमा की रोशनी से मंदिर परिसर में अलग ही आनंद छाया रहा. भगवान को केसरिया दूध का भोग लगाया गया.

मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा ने कहा 8 अक्टूबर से कार्तिक महीने की शुरुआत हो रही है. कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक श्री महाकालेश्वर भगवान की आरती के समय में परिवर्तन देखा जाएगा. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा परम्परानुसार शरद पूर्णिमा पर नैवेद्य कक्ष में स्थापित भगवान को परंपरा अनुसार मेवा युक्त मीठे दूध खीर का भोग लगाया और प्रसाद को भक्तों में बांटा गया.

जानिए क्या रहेगा समय

8 अक्टूबर 2025 बुधवार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक श्री महाकालेश्वर भगवान की 3 आरतियों में परिवर्तन होगा. जिसमें प्रातः होने वाली द्दयोदक आरती 07:30 से 08:15 तक भोग आरती प्रातः 10:30 से 11:15 तक व संध्या आरती सायं 06:30 से 07:15 बजे तक होगी. इसी प्रकार भस्म आरती प्रातः 04 से 06 बजे तक सायंकालीन पूजन सायं 05 से 05:45 तक व शयन आरती रात्रि 10:30 से 11 बजे तक अपने निर्धारित समय पर ही होगी.

पुजारी महेश गुरु ने कहा "4 महीने की शरद ऋतु ठंड मानी जाती है. जैसे मनुष्य अपनी दिनचर्या में बदलाव करता है. वैसे ही भगवान महाकाल की भी दिनचर्या बदलती है. कार्तिक, अगहन पौष और माघ ये 4 महीने होते है. इसमें ठंड का मौसम होता है. भगवान गर्म जल से स्नान करते हैं. भगवान को इस दौरान उबटन भी लगाया जाएगा. कार्तिक महीने की इस ठंड में जल्दी अंधेरा होगा."

मंदिर में दीपावली पर्व

महेश गुरु ने यह भी बताया कि "श्री महाकालेश्वर मंदिर में 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन धनतेरस पर्व मनाया जाएगा. जिसमें महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा संचालित चिकित्सालय में भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाएगा. इसके अलावा मंदिर के पुरोहित समिति द्वारा भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन किया जाएगा. 20 अक्टूबर 2025 सोमवार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को बाबा महाकाल को अभ्यंग स्नान कराया जाएगा.

साथ ही इसी दिन से भगवान का गर्म जल से स्नान प्रारंभ होगा. जो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक चलेगा. 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को सुबह 07:30 बजे होने वाली आरती में मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा और शाम में दीपोत्सव पर्व मनाया जायेगा.

