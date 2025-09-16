ETV Bharat / state

खून चूसने वाले कीड़े से इलाज, बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का दर्द हो रहा छूमंतर

आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉ नृपेंद्र मिश्र ने बताया "शहर के आगर मार्ग पर पुराने चिमनगंज थाने के पास शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है. जहां हम कई वर्षों से जलोका यूनिट में जोंक कीड़े के माध्यम से जो कि एक खून चूसने वाला कीड़ा है, मरीजों का इलाज कर रहे हैं. साथ ही कई पर्सेजिकल ट्रीटमेंट हमारे इस शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में हो रहे हैं. जलोका ट्रीटमेंट सबसे अलग है, एक कीड़ा जो शरीर से खून चूसता है. अच्छी बात है ये कीड़ा मरीज को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देता. इसका पेट भरने पर अपने आप ये वो जगह छोड़ देता है, ये मेडिकल में हमारी भाषा में अनुशस्त्र ट्रीटमेंट में आता है. दो तरह के ट्रीटमेंट हैं शस्त्र और अनुशस्त्र."

इस कीड़े के काटने से पीड़ित हुए मरीजों और इलाज करने वाले डॉक्टर से ईटीवी भारत ने बात की. इस जलोका पद्धति का शास्त्रों में उल्लेख आयुर्वेदिक विधि को भी जानने की कोशिश की. हैरान कर देने वाले इस उपचार को इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं. आखिर कैसे मरीज स्वस्थ हो रहे हैं?

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में इन दिनों ब्लड क्लॉटिंग, स्किन, माइग्रेन और जॉइंट की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों का आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तांता लगा हुआ है. तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी, क्योंकि मरीज अपना जलोका पद्धति से उपचार करवा रहे हैं. जलोका एक खून चूसने वाला कीड़ा है. जिसका इलाज प्राचीन और शास्त्रों अनुसार बताया गया है. इसे जोंक भी कहा जाता है. दिखने में यह बेहद खतरनाक होता है.

70 प्रतिशत लाभ का दावा

सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अनिल पांडेय ने बताया "वे जलोका यूनिट के प्रभारी भी हैं. हमारे पास जलोका यूनिट में रक्त, जोड़, स्किन से संबंधित ज्यादा पेशेंट आते हैं. स्किन में एक्जिमा, पिम्पल्स, पुराने कोई घाव, जोड़ संबंधित में गठिया रोग, जोड़ों के दर्द के मरीज शामिल हैं. बल्ड में माइग्रेन, क्लोटिंग के मरीज भी आते है. 70 प्रतिशत लाभ रोगियों को हमारे यहां इलाज से मिल रहा है. एमपी ही नहीं अलग-अलग राज्यों से पेशेंट आते हैं और हर रोज लगभग 15 पेशेंट हम देखते हैं."

सुश्रुत संहिता के 13 अध्याय में वर्णन

डॉ अनिल पांडेय ने बताया "ये इलाज प्राचीन पद्धति का उपचार है. इसका उल्लेख शुश्रुत संहिता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से मिलता है. मरीज जब हमारे पास आता है, तो सबसे पहले उसके सारे जो चेकअप हैं, वो हम करते हैं. जिससे किसी भी मरीज को साइड इफेक्ट नहीं हो. 1000 मरीजों में 1 या 2 प्रतिशत मरीज को इस इलाज के बाद साइड इफेक्ट होता है. उसका भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोई खतरा नहीं होता.

1 साल जिंदा रहता है खून चूसने वाला ये कीड़ा

डॉ अनिल पांडेय के अनुसार नागपुर से जोंक कीड़ों की सप्लाई उज्जैन के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में करवाते हैं. 1 साल इस कीड़े की उम्र होती है. अस्पताल में आने वाले मरीज को पलंग पर लिटाकर शरीर के जिस जगह उसे समस्या है, वहां इस जोंक कीड़े को छोड़ दिया जाता है. ये कीड़ा उस एरिया के गंदे खून को चूसता है. पेट भरने पर वह उस जगह को छोड़ देता है. उस कीड़े को हम फिर उल्टी करवाते हैं, जितना खून उसने लिया होता है, सब निकलवाते हैं. 7 दिन उसे क्वॉरेंटाइन रख दोबारा उसी पेशेंट पर 7 दिन बाद उस कीड़े को छोड़ते हैं. मरीज को आराम नहीं मिलने तक ये सिलसिला चलता रहता है.

कीड़े की लार से होता है खास असर

खून चूसने वाले इस जोंक कीड़े की लार में हिरुडिन और 50 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं. इस कीड़े की उम्र भले 1 साल है, लेकिन हजारों लाखों लोगों की उम्र को बढ़ाने की ये क्षमता रखता है. इसी कारण इसे उपचार में आज से नहीं बल्कि प्राचीन पद्धति से उपयोग में लिया जा रहा है.

उपचार करवाने वाले मरीज ने बताया

मरीज अशोक सिंह ने बताया वह "सीहोर जिले के रहने वाले हैं. मेरा गाय से टकराने से एक्सीडेंट हो गया था. जिससे मेरे पैर की नस ब्लॉक हो गई थी. भोपाल, इंदौर कई जगह बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर आया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. इलाज में 6 लाख रुपए लग गए. जब मुझे जलोका का पता चला, तो मई महीने से मैंने यहां आना शुरू किया. आज 90 प्रतिशत आराम है. ये मेरा पांचवा राउंड है.

जब जलोक शरीर पर खून लेती है, तो चींटी काटने जैसा एहसास होता है. बाकी इलाज के बाद अच्छा आराम मिलता है. खास बात है 100 रुपए का बस फॉर्म भरना होता है, उसके अलावा कोई शुल्क यहां नहीं लगता.

जानिए एलोपैथी और होम्योपैथी के डॉ क्या कहते हैं

होम्योपैथी डॉक्टर सिद्धार्थ मारोठिया ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया की "हम पेनलेस ट्रीटमेंट में विश्वास करते हैं. हमारे पास आने वाले मरीज को हम लक्षण के आधार पर दवाई देते हैं. हमारी उपचार पद्धति आयुर्वेद से एकदम अलग है." सर्जन डॉ नरेंद्र गोमे ने कहा "सर्जिकल में एडवांस्ड ट्रीटमेंट अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. लोग अपने रुटीन के कामों में जल्दी शामिल होने के लिए एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुबह का ट्रीटमेंट अब शाम तक ठीक हो पा रहा है.

पहले एडवांस ट्रीटमेंट नहीं होते थे. पहले जो घाव बनते थे, उनको भरने में समय लगता था. अब ऐसा नहीं है. अब सब कुछ सुलभता से हो जाता है, जो पद्धति एक प्राचीन है, लेकिन अब एलोपैथी ट्रीटमेंट की और लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं." एलोपैथी डॉ जितेंद्र शर्मा ने कहा "यूं तो 200 प्रकार की पैथी है. जलोक पद्धति आयुर्वेदिक पद्धति है. एक अच्छा उपचार है.