उज्जैन: उज्जैन के नगर कोट क्षेत्र में शासकीय बिल्डिंग में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र में इन दिनों बच्चों का नहीं, बल्कि जहरीले और खतरनाक सांपों का डेरा है. ये सांप एक से दूसरे कमरे में रेंगते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं. दो दिन पहले एक विशालकाय सांप आंगनवाड़ी में प्रवेश करता हुआ दिखा तो लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. आंगनवाड़ी भवन की दीवारों की दरारें और जमीन में गड्ढे हैं. यहां सांपों का सुरक्षित आशियाना है.
पैरेंट्स ने बच्चों को आंगनवाड़ी भेजने से मना किया
लगातार सांप निकलने से पैरेंट्स ने बच्चों को आंगनवाड़ी भेजने से मना कर दिया है. अब हालत ये है कि आंगनवाड़ी में ताला लगा हुआ है. बच्चों को दूसरी जगह कमरा लेकर पढ़ाया जा रहा है. आंगनवाड़ी में सांप निकलने को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रीति गौड़ ने महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को बीते 4 अगस्त को पत्र लिखा. इसमें कहा "नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 नगर कोट क्षेत्र में आदर्श आंगनवाड़ी में एक कमरे से दूसरे कमरे में विषैले सांप रेंगते हुए दिखाई देते हैं. ऐसा हमेशा होता है. ऐसे में हम छोटे बच्चों के साथ यहां आंगनवाड़ी संचालित नहीं कर सकते."
आंगनवाड़ी केंद्र की दीवारों की दरारों में सांप ही सांप
बता दें कि आंगनवाड़ी के कमरों की दीवारों में कई जगहों पर दरारें हैं. इसमें सांपो ने घर बना लिया है. इस आंगनवाड़ी के आसपास गंदगी का अंबार है. लोग कूड़ा फेंकते हैं. जहां खड़ा रहना भी बीमारी को न्यौता देने जैसा है. ऐसे में अगर सांप नहीं भी होते तो भी ऐसी जगह बच्चों का पढ़ना चिंता का विषय है. इस मामले में रहवासियों का कहना है "यहां बहुत पुराना नाग महाराज का स्थान है. एक मंदिर है और पीछे गोवर्धन सागर तालाब है. इसलिए आए दिन सांप निकलते हैं."
आंगनवाड़ी केंद्र को अन्य जगह शिफ्ट किया
इस मामले में महापौर मुकेश टटवाल का कहना है "मेरे संज्ञान में मामला आया है. मैं तत्काल वहां आसपास की गंदगी और आंगनवाड़ी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाएंगे. आंगनवाड़ी की शिफ्टिंग भी कराएंगे. मैं खुद मौके पर पहुंचकर हालात देखूंगा." इस मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ज्योत्सना दीक्षित का कहना है "पत्र को विभाग ने संज्ञान में लिया है. किराए की बिल्डिंग में आंगनवाड़ी संचालित करने के निर्देश मिले हैं. विभाग जल्द ही शासकीय बिल्डिंग में सांपों की समस्या से जुड़े विषय को भी हल करेगा. क्योंकि ये आस्था से जुड़ा क्षेत्र भी है. नाग महाराज का प्राचीन स्थान व सप्त सागर में से एक गोवर्धन सागर यहीं है."