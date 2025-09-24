ETV Bharat / state

बिहार से रेजांगला माटी रज कलश यात्रा पहुंची उज्जैन, मध्य प्रदेश के 40 शहरों में करेगी भ्रमण

अखिल भारतीय यादव महासभा ने एक बार फिर उठाई अहीर रेजीमेंट की मांग. 114 शहीदों सैनिकों की मिट्टी लेकर कलश यात्रा पहुंची मध्य प्रदेश.

बिहार से रेजांगला माटी रज कलश यात्रा पहुंची उज्जैन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 6:54 PM IST

उज्जैन: एक बार फिर अहीर रेजीमेंट की मांग उठी है. बिहार से रेजांगला माटी रज अखिल भारतीय यादव महासभा की कलश यात्रा उज्जैन पहुंची. कलश यात्रा यूं तो मंगलवार शाम उज्जैन पहुंची थी और रात्रि विश्राम के बाद ये यात्रा बुधवार को शहर के चिमनगंज मंडी से शहर के मुख्य मार्गो से होती हुई इंदौर के लिए रवाना हो गई. यात्रा में बड़ी संख्या में सैनिक और अहीर यादव समाज के लोग शामिल हुए.

मध्य प्रदेश के 40 जिलों से गुजरेगी यात्रा

यादव युवा संगठन के प्रदेश महामंत्री डॉ निश्छल यादव ने बताया कि "1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में 114 शहीद सैनिकों अहीर यादव ने चीन के 3000 से अधिक सैनिकों को मार गिराया था. रेजांगला में हुई शहादत की पवित्र मिट्टी लेकर ये यात्रा अप्रैल 2024 में बिहार के छपरा से शुरू हुई थी और अब उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना हुई है. ये यात्रा मध्य प्रदेश के 40 जिलों से होती हुई 18 नवंबर तक दिल्ली पहुचेंगी. अहीर रेजिमेंट बनने से समाज मे देश हित के लिए काम कर रहे युवाओं में शहीद हो चुके सैनिकों की तरह ऊर्जा होगी."

114 शहीदों सैनिकों की मिट्टी लेकर कलश यात्रा पहुंची मध्य प्रदेश (ETV Bharat)

अहीर रेजिमेंट की मांग

उज्जैन यादव महासभा के नगर अध्यक्ष नारायण यादव ने बताया कि "कलश में 114 अहीर यादव समाज के शहीदों की शहादत की पवित्र मिट्टी है. यात्रा मध्यप्रदेश में भ्रमण करती हुई दिल्ली पहुचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से अहीर रेजिमेंट की मांग की जाएगी. 1962 की घटना आज भी झकझोर देती है कि हमारे अहीर यादव समाज के ही 114 वीर सैनिकों ने चीन के हजारों सैनिकों को मार गिराया था."

समाज सेविका शोभा यादव ने कहा कि 1962 के बाद यादवों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. इतिहास में हमारे 114 सैनिकों को याद रखने के लिए अहीर रेजिमेंट की हमारी मांग है. इससे यह दूसरे युवाओं देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगी.

मध्य प्रदेश के 40 शहरों में कलश यात्रा करेगी भ्रमण (ETV Bharat)

अप्रैल 2024 में बिहार से शुरू हुई यात्रा

उज्जैन पहुंची इस यात्रा में शहर के ही नहीं प्रदेश स्तर के समाज जन शामिल हुए. ये यात्रा बिहार के छपरा से 12 अप्रैल 2024 को शुरू हुई थी. झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुंची है और प्रदेश के 40 शहरों से होते हुए 18 नवंबर तक दिल्ली पहुंचेगी.

संपादक की पसंद

