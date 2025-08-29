ETV Bharat / state

देश में लगातार हो रही आपदाओं ने संतों को झकझोरा, राजधानी दिल्ली में होगा विशेष यज्ञ - RAVINDRA PURI MAHARAJ

विश्व शांति के साथ ही भारत से आपदाएं खत्म करने देश के संत 7 दिवसीय यज्ञ दिल्ली में करेंगे. जल्द ही इसकी रूपरेखा रखी जाएगी.

RAVINDRA PURI MAHARAJ
भारत से आपदाएं खत्म करने 7 दिवसीय यज्ञ नई दिल्ली में (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read

उज्जैन : देश में लगातार आ रही आपदाओं ने संतों को चिंतित कर दिया है. इन आपदाओं से देश को बचाने के लिए संतों ने नई दिल्ली में 7 दिवसीय यज्ञ करने का निर्णय लिया है. उज्जैन पहुंचे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने बताया "विश्व शांति के लिए ये यज्ञ दिसंबर में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. इसमें देश के सभी संत महात्मा और प्रमुख लोगों की उपस्थिति रहेगी."

विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे देशभर के संत

रवींद्रपुरी महाराज ने बताया "दिल्ली में यह आयोजन कहां होगा, इसकी जगह अभी तय नहीं की गई है. लेकिन दिसंबर माह यह विश्व शांति यज्ञ होगा और देश की सुख समृद्धि के लिए विशेष कामना की जाएगी." रवींद्र पुरी महाराज ने कहा "वर्ष 2025 को लेकर कहा गया है कि यह अशुभ है. इसकी शुरुवात से ही उत्तराखंड, जम्मू, यूपी, बिहार, गुजरात कई राज्यों में हादसे हुए. इसलिए सभी संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि विश्व शांति के लिए यज्ञ किया जाए."

अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज (ETV BHARAT)

संतों के बीच विवाद नहीं, शास्त्रार्थ होना चाहिए

रवींद्र पुरी महाराज ने स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी पर कहा "संतों के बीच शास्त्रार्थ होना चाहिए, विवाद नहीं. यह हमारी प्राचीन परंपरा रही है. ये दोनों ही संत हमारे गुरुतुल्य हैं और मैं इन्हें देवतुल्य भी मानता हूं. वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जिन्हें कंठस्थ है ऐसे स्वामी रामभद्राचार्य जी जैसा महात्मा पूरे विश्व में नहीं मिलेगा. वहीं, प्रेमानंद जी महाराज भी बड़े भक्त हैं और अच्छे संत हैं. दो ज्ञानियों के बीच वाक्युद्ध होना चाहिए. इस तरह के बयानबाजी नहीं. क्योंकि वाक्युद्ध से समाज के लिए मक्खन ही निकल कर आएगा."

सिंहस्थ की तैयारियों से पूर्व किसानों से चर्चा

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने कहा "सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से चर्चा हुई है. दिव्य और भव्य होगा हमारा महाकुंभ, सरकार प्रयासरत है. पूरे विश्व की निगाहें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर हैं कि वह आने वाला कुंभ कैसा करवाएंगे. क्योंकि अब पुरानी व्यवस्थाएं नहीं रहीं. अब एक करोड़ श्रद्धालु वाली बात नहीं है. अब माना जा रहा है 50 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन सिंहस्थ में आएंगे. उज्जैन शहर भर में और आसपास सभी जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, सिर्फ मेला क्षेत्र में काम बाकी है. अभी किसानों से चर्चा की जा रही है. जगह-जगह सड़कों का चौड़ीकरण का जाल बिछाया जा रहा है."

उज्जैन : देश में लगातार आ रही आपदाओं ने संतों को चिंतित कर दिया है. इन आपदाओं से देश को बचाने के लिए संतों ने नई दिल्ली में 7 दिवसीय यज्ञ करने का निर्णय लिया है. उज्जैन पहुंचे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने बताया "विश्व शांति के लिए ये यज्ञ दिसंबर में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. इसमें देश के सभी संत महात्मा और प्रमुख लोगों की उपस्थिति रहेगी."

विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे देशभर के संत

रवींद्रपुरी महाराज ने बताया "दिल्ली में यह आयोजन कहां होगा, इसकी जगह अभी तय नहीं की गई है. लेकिन दिसंबर माह यह विश्व शांति यज्ञ होगा और देश की सुख समृद्धि के लिए विशेष कामना की जाएगी." रवींद्र पुरी महाराज ने कहा "वर्ष 2025 को लेकर कहा गया है कि यह अशुभ है. इसकी शुरुवात से ही उत्तराखंड, जम्मू, यूपी, बिहार, गुजरात कई राज्यों में हादसे हुए. इसलिए सभी संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि विश्व शांति के लिए यज्ञ किया जाए."

अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज (ETV BHARAT)

संतों के बीच विवाद नहीं, शास्त्रार्थ होना चाहिए

रवींद्र पुरी महाराज ने स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी पर कहा "संतों के बीच शास्त्रार्थ होना चाहिए, विवाद नहीं. यह हमारी प्राचीन परंपरा रही है. ये दोनों ही संत हमारे गुरुतुल्य हैं और मैं इन्हें देवतुल्य भी मानता हूं. वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जिन्हें कंठस्थ है ऐसे स्वामी रामभद्राचार्य जी जैसा महात्मा पूरे विश्व में नहीं मिलेगा. वहीं, प्रेमानंद जी महाराज भी बड़े भक्त हैं और अच्छे संत हैं. दो ज्ञानियों के बीच वाक्युद्ध होना चाहिए. इस तरह के बयानबाजी नहीं. क्योंकि वाक्युद्ध से समाज के लिए मक्खन ही निकल कर आएगा."

सिंहस्थ की तैयारियों से पूर्व किसानों से चर्चा

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने कहा "सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से चर्चा हुई है. दिव्य और भव्य होगा हमारा महाकुंभ, सरकार प्रयासरत है. पूरे विश्व की निगाहें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर हैं कि वह आने वाला कुंभ कैसा करवाएंगे. क्योंकि अब पुरानी व्यवस्थाएं नहीं रहीं. अब एक करोड़ श्रद्धालु वाली बात नहीं है. अब माना जा रहा है 50 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन सिंहस्थ में आएंगे. उज्जैन शहर भर में और आसपास सभी जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, सिर्फ मेला क्षेत्र में काम बाकी है. अभी किसानों से चर्चा की जा रही है. जगह-जगह सड़कों का चौड़ीकरण का जाल बिछाया जा रहा है."

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN AKHADA PARISHADVISHWA SHANTI YAGYA NEW DELHIUJJAIN SIMHASTHA 2028UJJAIN NEWSRAVINDRA PURI MAHARAJ

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.