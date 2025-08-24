उज्जैन: आज से ठीक 3 दिन बाद पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर जारी हैं. वहीं बड़े-बड़े पंडाल शहर में सजने लगे हैं. गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा. पर्व से पहले उज्जैन में 5000 स्कूली छात्र-छात्राओं ने मिट्टी के ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाकर रिकॉर्ड बनाया है. साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और शुद्धता का संदेश दिया है.

5000 गणेश की मूर्तियां बनाई

चिमनगंज मंडी में मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ छात्र-छात्राओं ने अलग-अलग आकृति में 5000 गणेश मूर्तियां बनाई. इस दौरान विधायक अनिल जैन और कलेक्टर भी मौजूद रहे. साथ ही सबने मिलकर शपथ ली की हर घर में मिट्टी के गणेश विराजमान करवाएंगे और लोगों को मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित करने के लिए जागरूक करेंगे. इस आयोजन में 35 से अधिक स्कूलों के बच्चे शामिल थे.

गणेश चतुर्थी से पहले उज्जैन में बना रिकॉर्ड (ETV Bharat)

3-4 फुट की प्रतिमाएं हो रहीं तैयार

इस खास आयोजन के लिए 2 दिन पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी. मिट्टी मंगवा कर मूर्तियों के लिए गोले बना कर रखे गए. शनिवार सुबह 100 प्रशिक्षकों के माध्यम से बच्चों ने 5000 से अधिक मूर्तियां तैयार की. ये मूर्तिया अब शहर के अलग-अलग पंडालों में वितरित की जाएगी. बच्चे भी अपने घर ले जा सकेंगे. साथ ही 300 से अधिक 4 फुट की भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाई जा रही है.

नन्हे हाथों ने बनाई ईको फ्रेंडली मूर्ति (ETV Bharat)

पीओपी पर पूर्ण प्रतिबंध

उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि "यह आयोजन धार्मिक महत्व का तो है ही, साथ ही पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि आगामी त्योहारों में पीओपी व केमिकल की मूर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा."

बुरहानपुर में बनाई गई ईको फ्रेंडली मूर्तियां (ETV Bharat)

बुरहानपुर में बनाई गई ईको फ्रेंडली मूर्तियां

बुरहानपुर में गायत्री परिवार ने इस साल नन्हे-मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों के साथ मिलकर नर्मदा की पवित्र मिट्टी से भगवान गणेश की 5 हजार मूर्तियां तैयार की हैं. ये मूर्तियां पूरी तरह से इको-फ्रेंडली हैं. मूर्तियों को बनाने के दौरान इनमें विशेष तरह के बीज भी डाले गए हैं. जब मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा, तो मिट्टी घुल जाएगी और कुछ समय बाद बीज एक पौधे के रूप में अंकुरित होगा. इस तरह भगवान गणेश का आशीर्वाद हमारे ऊपर हरियाली के रूप में बना रहेगा.

प्रकृति के प्रति पैदा होगा जिम्मेदारी का भाव

गायत्री परिवार के सदस्य मनोज तिवारी का कहना है, "यह कदम केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि पर्यावरण बचाने की दिशा में भी एक बड़ा संदेश है. बच्चों ने स्वयं मूर्तियों को आकार दिया, जिससे उनमें संस्कृति और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी जागृत होगा. परिवार का उद्देश्य है कि लोग पीओपी मूर्तियों की बजाय मिट्टी की मूर्तियां अपनाएं."