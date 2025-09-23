नवरात्र में 25000 कन्याओं का होगा एक साथ पूजन, 30 विधायक, 10 सांसद, 5 मंत्री रहेंगे मौजूद
उज्जैन में 28 सितंबर को कन्या पूजन का बड़ा कार्यक्रम. शहर में 121 स्थानों पर एक साथ होगा 25000 कन्याओं का पूजन.विधायक, मंत्री रहेंगे मौजूद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 6:00 PM IST
उज्जैन: नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है. उज्जैन में 28 सितंबर को कन्या पूजन का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है. जिसमें 25000 कन्याओं का एक साथ शहर के कुल 121 स्थानों पर पूजन किया जाएगा. इस आयोजन में मध्य प्रदेश के 30 विधायक, 10 सांसद, 5 मंत्री और लगभग 50 साधु-संतों की मौजूदगी रहेगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं. भाजपा विधायक अनिल जैन ने बताया कि प्रदेश का ये सबसे बड़ा आयोजन होगा. जिसे भाजपा कार्यकर्ताओं और सामजिक संगठनों के सहयोग से पूरा किया जाएगा, जो कि ऐतिहासिक होगा.
13 वर्ष आयु तक की कन्याओं का होगा पूजन
विधायक अनिल जैन ने बताया कि "28 सितंबर को विशाल कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है. इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता घर-घर जाकर कन्याओं का पंजीयन कर रहे हैं. किसी भी कन्या का नंबर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा. सिर्फ माता-पिता की जानकारी और कन्याओं की संख्या की जानकारी ली जा रही है. हमने उन सभी कन्याओं का नाम तय किया है जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं. अब तक 13 वर्ष तक की कन्याओं के पंजीयन हो चुके हैं. ये पंजीयन 15 अप्रैल से 30 जुलाई तक किए गए."
5000 वॉलंटियर्स 121 स्थानों पर संभालेंगे व्यवस्था
विधायक अनिल जैन ने बताया कि "30 विधायक, 10 सांसद, 5 मंत्री, 50 साधु-संत मुख्य अतिथि के तौर पर 121 स्थान पर मौजूद रहेंगे. इस पूरे आयोजन को 5000 से अधिक वॉलंटियर्स संभालेंगे. जिसमें भाजपा कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हैं जो स्वेच्छा से कन्या पूजन के लिए आगे आए हैं. पंजीयन के दौरान कन्याओं को प्रवेशिका के साथ ही आमंत्रण पत्र भी भेंट किए गए हैं. इसकी तैयारियां बीते 6 महीनों से की जा रही है."
2 घंटे का होगा कार्यक्रम
विधायक अनिल जैन ने बताया कि "28 सितंबर को छठ तिथि और रविवार का दिन है. सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक यह कार्यक्रम शहर के 121 स्थान पर होगा. जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं. कार्यक्रम स्थल धर्मशाला, बड़े भवन जैसे सुविधा अनुसार स्थान स्थानीय लोग तय कर रहे हैं. बारिश अगर होती है तो उससे निपटने के लिए अल्टरनेट व्यवस्थाएं भी की जाएंगी."
कन्या पूजन के महत्व पर होगा उद्बोधन
विधायक अनिल जैन ने कहा कि "इस कार्यक्रम को राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाए. इस कार्यक्रम में जितने भी अतिथि आएंगे सभी से आग्रह किया गया है कि वह सिर्फ कन्या पूजन पर ही अपनी बात और आध्यात्मिक दृष्टि से भाषण को रखें. एक संकल्प पत्र भी पंजीयन के दौरान कन्याओं से भरवाया गया है.