ETV Bharat / state

अब नहीं जाएगी प्यास से जंगली जानवरों की जान, मुरझाते पौधे भी लहलहा उठेंगे - UJJAIN WATER CONSERVATION

उज्जैन में विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी और माधव विज्ञान कॉलेज ने की जंगली जानवरों की प्यास बुझाने की अनोखी व्यवस्था. 1 करोड़ लीटर पानी किया संरक्षित.

UJJAIN WATER CONSERVATION
जल संरक्षण के लिए बनाया तालाब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 2:52 PM IST

4 Min Read

उज्जैन: मालवा क्षेत्र में बारिश नहीं होने से अब सूखे की कगार पर पहुंच रहा है. ऐसे में लोगों की प्यास बुझाने के लिए उज्जैन जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी के पानी को उज्जैन के गंभीर डैम में लाना शुरू कर दिया है. वहीं, दूसरी और उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय और माधव-विज्ञान महाविद्यालय ने मिलकर हजारों जंगली जानवरों की जान बचाने का बीड़ा उठाते हुए पीने के पानी की एक अनोखी स्कीम निकाली है. जिसकी अब हर जगह चर्चा भी होने लगी है.

मुरझाते पौधों को भी मिलेगा नया जीवन

ये स्कीम सिर्फ जंगली जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि मुरझाते पौधों को भी नया जीवन देने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है. इस स्कीम से कृषि विषय में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को भी लाभ मिलेगा. इस अनोखी स्कीम से लाखों लीटर पानी बचाया जा सकता है.

भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए बनाया तालाब (ETV Bharat)

1 करोड़ लीटर पानी किया संरक्षित

माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्राचार्य डॉ. हरीश व्यास बताते हैं "शिक्षक, एनसीसी, एनएसएस और महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के सहयोग और श्रमदान से एक छोटा तालाब जैसा बनाया गया है. यह महाविद्यालय कैम्पस की नई बिल्डिंग के पास 2 सालों में बनाया गया है जो कि शहर के देवास रोड पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने है.

इस तालाब में बारिश का पानी एकत्रित किया गया है. इस तालाब को आगामी दिनों में कमल तालाब के रूप में विकसित करेंगे." वहीं, दूसरी और सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. अर्पण भारद्वाज का कहना है कि "कैम्पस में खाली पड़ी भूमि पर भी डेढ़-डेढ़ फुट के गड्ढे किये गए हैं जिसमें पानी संरक्षण किया गया है. ऐसे कुल 1 करोड़ लीटर पानी हमने मिलकर बचाया है."

1 crore liters water conserved
तालाब बनाकर 1 करोड़ लीटर पानी किया संरक्षित (ETV Bharat)

किन उद्देश्यों से बनाया गया तालाब

डॉ. हरीश व्यास कहते हैं कि "तालाब बनाने का उद्देश्य भूमिगत जल को बढ़ाना है, जिससे ट्यूबवेल, नदी, तालाब रिचार्ज होंगे. सभी पौधों को सूखने से बचाना है. जो पौधे सालों में बड़े होकर पेड़ का रूप लेते हैं वो चंद दिनों में सूख भी जाते हैं. अनेक जीव प्यास से तड़प कर मर रहे हैं ऐसे में उनका संरक्षण करना जरुरी है. एक ओर हम जैव विविधता की बातें करते है लेकिन अलग-अलग प्रकार के जीवों का संरक्षण भी बिना पानी के नहीं हो सकता. एक जीव के शरीर का 70 से 90 प्रतिशत भाग जल से बना होता है. जल ही नहीं होगा तो जीव कैसे बचेगा. इसके साथ ही आने वाले समय में तालाब को कमल तालाब के रूप में तैयार करेंगे. चहूं ओर प्राकृतिक सुंदरता को ध्यान में रख प्लांटेशन करेंगे."

Water conservation for animals
जंगली जानवरों को प्यास बुझाने पानी का संरक्षण (ETV Bharat)

पग-पग रोटी डग-डग नीर

माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. हरीश व्यास कहते हैं "मालवा क्षेत्र के लिए तो प्रसिद्ध मुहावरा था 'पग-पग रोटी डग-डग नीर' आज उस जगह मालवा की भूमि पर जल की कमी होना, रेगिस्तानीकरण का बढ़ना एक बड़ा दुःखद संयोग है. ऐसे में जल के संरक्षण की सख्त आवश्यकता है. पहले 10 से 20 फुट पर जमीन में पानी मिल जाया करता था लेकिन आज स्थिति यह है कि जलस्तर 400 से 600 फुट नीचे जा चुका है."

अव्यवस्थित संरचनाओं के कारण गिर रहा है जलस्तर

प्रोफेसर व्यास ने कहा कि "गर्मी में कुआं, तालाब, ट्यूबवेल सभी सूख जाते हैं. स्पष्ट है कि भूमिगत जलस्तर बिगड़ गया है. भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार देखें तो हमारा पूरा संसार पंच तत्वों से बना हुआ है. जल इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है. प्रकृति हमें वो चीजें अत्यधिक मात्रा में देती है, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है. उदाहरण के लिए हर सांस में ऑक्सीजन चाहिए. 21 प्रतिशत ऑक्सीजन उपलब्ध है. हमें जल चाहिए तो पृथ्वी का 71 प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है लेकिन हमारी अव्यवस्थित संरचनाओं के कारण जल का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है."

उज्जैन: मालवा क्षेत्र में बारिश नहीं होने से अब सूखे की कगार पर पहुंच रहा है. ऐसे में लोगों की प्यास बुझाने के लिए उज्जैन जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी के पानी को उज्जैन के गंभीर डैम में लाना शुरू कर दिया है. वहीं, दूसरी और उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय और माधव-विज्ञान महाविद्यालय ने मिलकर हजारों जंगली जानवरों की जान बचाने का बीड़ा उठाते हुए पीने के पानी की एक अनोखी स्कीम निकाली है. जिसकी अब हर जगह चर्चा भी होने लगी है.

मुरझाते पौधों को भी मिलेगा नया जीवन

ये स्कीम सिर्फ जंगली जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि मुरझाते पौधों को भी नया जीवन देने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है. इस स्कीम से कृषि विषय में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को भी लाभ मिलेगा. इस अनोखी स्कीम से लाखों लीटर पानी बचाया जा सकता है.

भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए बनाया तालाब (ETV Bharat)

1 करोड़ लीटर पानी किया संरक्षित

माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्राचार्य डॉ. हरीश व्यास बताते हैं "शिक्षक, एनसीसी, एनएसएस और महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के सहयोग और श्रमदान से एक छोटा तालाब जैसा बनाया गया है. यह महाविद्यालय कैम्पस की नई बिल्डिंग के पास 2 सालों में बनाया गया है जो कि शहर के देवास रोड पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने है.

इस तालाब में बारिश का पानी एकत्रित किया गया है. इस तालाब को आगामी दिनों में कमल तालाब के रूप में विकसित करेंगे." वहीं, दूसरी और सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. अर्पण भारद्वाज का कहना है कि "कैम्पस में खाली पड़ी भूमि पर भी डेढ़-डेढ़ फुट के गड्ढे किये गए हैं जिसमें पानी संरक्षण किया गया है. ऐसे कुल 1 करोड़ लीटर पानी हमने मिलकर बचाया है."

1 crore liters water conserved
तालाब बनाकर 1 करोड़ लीटर पानी किया संरक्षित (ETV Bharat)

किन उद्देश्यों से बनाया गया तालाब

डॉ. हरीश व्यास कहते हैं कि "तालाब बनाने का उद्देश्य भूमिगत जल को बढ़ाना है, जिससे ट्यूबवेल, नदी, तालाब रिचार्ज होंगे. सभी पौधों को सूखने से बचाना है. जो पौधे सालों में बड़े होकर पेड़ का रूप लेते हैं वो चंद दिनों में सूख भी जाते हैं. अनेक जीव प्यास से तड़प कर मर रहे हैं ऐसे में उनका संरक्षण करना जरुरी है. एक ओर हम जैव विविधता की बातें करते है लेकिन अलग-अलग प्रकार के जीवों का संरक्षण भी बिना पानी के नहीं हो सकता. एक जीव के शरीर का 70 से 90 प्रतिशत भाग जल से बना होता है. जल ही नहीं होगा तो जीव कैसे बचेगा. इसके साथ ही आने वाले समय में तालाब को कमल तालाब के रूप में तैयार करेंगे. चहूं ओर प्राकृतिक सुंदरता को ध्यान में रख प्लांटेशन करेंगे."

Water conservation for animals
जंगली जानवरों को प्यास बुझाने पानी का संरक्षण (ETV Bharat)

पग-पग रोटी डग-डग नीर

माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. हरीश व्यास कहते हैं "मालवा क्षेत्र के लिए तो प्रसिद्ध मुहावरा था 'पग-पग रोटी डग-डग नीर' आज उस जगह मालवा की भूमि पर जल की कमी होना, रेगिस्तानीकरण का बढ़ना एक बड़ा दुःखद संयोग है. ऐसे में जल के संरक्षण की सख्त आवश्यकता है. पहले 10 से 20 फुट पर जमीन में पानी मिल जाया करता था लेकिन आज स्थिति यह है कि जलस्तर 400 से 600 फुट नीचे जा चुका है."

अव्यवस्थित संरचनाओं के कारण गिर रहा है जलस्तर

प्रोफेसर व्यास ने कहा कि "गर्मी में कुआं, तालाब, ट्यूबवेल सभी सूख जाते हैं. स्पष्ट है कि भूमिगत जलस्तर बिगड़ गया है. भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार देखें तो हमारा पूरा संसार पंच तत्वों से बना हुआ है. जल इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है. प्रकृति हमें वो चीजें अत्यधिक मात्रा में देती है, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है. उदाहरण के लिए हर सांस में ऑक्सीजन चाहिए. 21 प्रतिशत ऑक्सीजन उपलब्ध है. हमें जल चाहिए तो पृथ्वी का 71 प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है लेकिन हमारी अव्यवस्थित संरचनाओं के कारण जल का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है."

For All Latest Updates

TAGGED:

1 CRORE LITERS WATER CONSERVEDUJJAIN MADHAV SCIENCE COLLEGEWATER CONSERVATION FOR ANIMALSSAMRAT VIKRAMADITYA UNIVERSITYUJJAIN WATER CONSERVATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

MF हुसैन बनने की राह पर कटनी का सक्षम, कैनवास में जान डाल देता है

छतरपुर में ताजमहल से भी अद्भुत धरोहर, अटूट प्रेम ही नहीं शौर्य की भी निशानी

नीमच में मरीज की आड़ में एंबुलेंस से ड्रग्स तस्करी, गुजरात जा रही भारी मात्रा में मेफेड्रोन जब्त

अब खुलकर हवा से बात करेंगे कूनो के चीते, 402 हेक्टेयर का जंगल और मिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.