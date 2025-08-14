ETV Bharat / state

बिहार की इस यूनिवर्सिटी में परीक्षा स्थगित, जानें वजह

मुंगेर यूनिवर्सिटी में UG सेमेस्टर-2 की परीक्षा स्थागित कर दी गई है. 18 अगस्त से छात्रों की परीक्षा शुरू होनी थी.

FLOOD IN BIHAR
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

August 14, 2025

मुंगेर: बिहार के मुंगेर विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. सत्र 2024-28 के स्नातक सेमेस्टर-2 की 18 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षा अब नहीं होगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. साथ ही विश्वविद्यालय में 15 से 17 अगस्त तक अवकाश घोषित किया गया है.

विभाग ने जारी की सूचना: जारी अधिसूचना में विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों ने परीक्षा टालने का अनुरोध किया था. जिससे बाढ़ की स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने 18 अगस्त से प्रस्तावित सभी परीक्षाएं टाल दी हैं. अब बाढ़ का असर खत्म होने के बाद नई परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी. इस निर्णय से पांच जिलों के 29 कॉलेजों से जुड़े हजारों छात्र प्रभावित होंगे.

बाढ़ की वजह से लिया गया फैसला: यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और खगड़िया जिलों के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है. साथ ही मुंगेर विश्वविद्यालय से अंगीकृत कई एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जहां छात्रों का कॉलेज पहुंचना मुश्किल हो गया है.

छात्रों को नहीं मिले एडमिट कार्ड: गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की ओर से 18 अगस्त से परीक्षा ली जानी थी, लेकिन अब तक एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुए थे. इसकी वजह विश्वविद्यालय में हो रहे चुनाव को माना जा सकता है.

बरियारपुर की 44 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित: बता दें कि मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड में कुल 11 पंचायत हैं, जो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि बाढ़ का पानी पूरे गांव के घरों में घुस गया है. जिससे शौचालय, पशुओं के लिए चारा की बहुत समस्या हो रही है. साथ ही बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है.

''अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली है और ना ही किसी ने मदद की. हमें आवागमन के लिए नाव, पेयजल और मेडिकल की सुविधा मुहैया कराई जाए. बाढ़ की वजह से फसल समेत सब कुछ डूब गया है. जिससे हम लोगों का खाना और सोना मुश्किल हो गया है''. - बाढ़ प्रभावित लोग

डीएम ने इन गांवों का किया दौरा: हालांकि जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित कुतलुपुर पंचायत के जमीनडिग्री और परौरा गांव का कुछ दिन पहले निरीक्षण किया था. इसी बीच उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना था. उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर और स्थानीय मुखिया को प्रभावित लोगों के रहने एवं सामुदायिक रसोई के माध्यम से खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे.

