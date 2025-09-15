ETV Bharat / state

पुलिस का बड़ा एक्शन, चोरी और ड्रग तस्करी के मामले में 9 आरोपी अरेस्ट, लाखों की अफीम बरामद

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर की सितारगंज और किच्छा कोतवाली क्षेत्र की अलग-अलग घटनाओं में पुलिस टीम ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसमें किच्छा कोतवाली पुलिस और जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) टीम ने पांच लाख की अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया. जबकि सितारगंज पुलिस ने बाइक चोरी, मंदिर में चोरी और स्मैक के 8 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

सितारगंज कोतवाली पुलिस ने स्मैक, बाइक चोरी और मंदिर से घंटियों पर हाथ साफ करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों से 4.32 ग्राम स्मैक, पांच चोरी की बाइक और 30 किलो वजन की घंटियां बरामद की है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. आरोपी सुरेंद्र कुमार और ऋतिक गंगवार निवासी कुंवरपुर सिसैया थाना सितारगंज से चोरी की चार बाइक बरामद की है. जबकि आरोपी सौरभ, अमित और भारत निवासी जीतपुर नेगी, हल्द्वानी से एक चोरी की बाइक बरामद की है. जबकि मंदिर से घंटियों में हाथ साफ करने वाले आरोपी कोमल और कक्का से 30 किलो वजन की घंटियां बरामद की है. वहीं 4.32 ग्राम स्मैक के साथ ध्रुव हालदार निवासी शक्ति फार्म सितारगंज को सिडकुल सितारगंज से गिरफ्तार किया है.

अफीम तस्कर गिरफ्तार: वहीं ANTF और किच्छा कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया. आरोपी से लगभग 1 किलो 13 ग्राम अफीम और एक बाइक बरामद हुई. बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय कीमत पांच लाख रुपए आंकी जा रही है. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद आरिफ निवासी बरेली बताया. आरोपी ने बताया कि वह अफीम की खेप शोएब खान निवासी बरेली से लाया था. जिसे वह जिले में खपाने जा रहा था. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

शराब का जखीरा बरामद: यूपी से शराब का जखीरा लाकर रुद्रपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करने वाले तस्कर को आबकारी टीम ने गिरफ्तार किया. आरोपी कार से 11 पेटी अंग्रेजी शराब सप्लाई करने आ रहा था. देर रात टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.