काशीपुर के प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, हॉस्पिटल सील

काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया. जबकि अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले में एक आशा सेविका पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है.

जानकारी के मुताबिक, 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र अलीगंज बुरहानपुर के ग्राम मुंझरपुरी के रहने वाले सरजीत अपनी पत्नी रेनू को प्रसव के लिए काशीपुर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे. परिजनों ने बताया कि, किन्हीं कारणों से सरकारी अस्पताल प्रशासन ने उन्हें कहीं और ले जाने को कहा गया. लेकिन तभी उन्हें एक आशा सेविका मिली, जो कि दोपहर करीब तीन बजे उन्हें अलीगंज रोड स्थित निजी अस्पताल लेकर गई.

रेनू के परिजनों के मुताबिक, निजी हॉस्पिटल की महिला चिकित्सक ने उन्हें साधारण प्रसव की बात कही. लेकिन अगले दिन यानी 26 सितंबर की सुबह पांच बजे बड़ा ऑपरेशन कर बेटे का जन्म हुआ. लेकिन कुछ देर बाद ही लगातार ब्लीडिंग के कारण रेनू की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि रेनू की मौत के बाद सुनियोजित तरीके से हॉस्पिटल संचालकों ने इन्हें अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. जिसके बाद दो अस्पतालों में ले जाने पर वहां रेनू को मृत घोषित कर दिया गया. रेनू के परिजन उसका शव लेकर दोबारा काशीपुर निजी हॉस्पिटल पहुंचे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.