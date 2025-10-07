यूडीएच मंत्री बोले, 'एक राज्य-एक चुनाव' के तहत 309 निकायों के चुनाव एक साथ करवाने के लिए हम तैयार
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन का काम पूर्ण हो गया है.
भीलवाड़ा: प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मंगलवार देर शाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहे. यहां उन्होंने नगर निगम परिसर में चल रहे शहरी जन सेवा शिविर का अवलोकन करने के बाद लाभार्थियों से संवाद किया. इस दौरान यूडीएच मंत्री ने कहा कि प्रदेश 'एक राज्य-एक चुनाव' के तहत 309 निकायों में एक साथ चुनाव करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है.
झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान सरकार और स्वायत शासन विभाग के स्तर पर निकाय चुनाव को लेकर जो काम होने थे, वह पहले किए गए. इनमें से एक काम नगर निकाय की सीमा विस्तार का था. हमने सीमा विस्तार करके उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लंबा समय व्यतीत हो चुका है. सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन किया जाना था. वह काम भी पूर्ण हो गया है. उनके भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं.
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार व स्वायत शासन विभाग 'एक राज्य-एक चुनाव' के तहत 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है. अब राज्य अन्य पिछड़ा आयोग को शहरी निकायों के पिछड़ा वर्ग के आंकड़े प्रस्तुत करने व राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी है. जैसे ही यह दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे. उसके आधार पर हम आरक्षण की लॉटरी निकाल कर राज्य निर्वाचन आयोग से 'एक राज्य-एक चुनाव' के तहत उचित तिथि को चुनाव करवाने का काम करेंगे.