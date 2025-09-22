ETV Bharat / state

स्थानीय निकाय: दिसंबर 2025 में नहीं होंगे वन स्टेट वन इलेक्शन, अब जनवरी 2026 में चुनाव कराने का दावा

सरकार तैयार, निर्वाचन आयोग नहीं: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार दिसंबर 2025 में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर होने वाले काम पूरे हो चुके हैं. अब दो काम होने हैं. एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का है, जो शहरी निकायों में ओबीसी आंकड़ा उपलब्ध कराएगा और दूसरा काम राज्य निर्वाचन आयोग का है कि वो मतदाता सूची तैयार करें. जिस दिन ये काम पूरे हो जाएंगे, सरकार 4 से 5 दिन में आरक्षण की लॉटरी निकाल देगी. फिर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि एक राज्य एक चुनाव के तहत सुविधानुसार किसी भी तिथि पर चुनाव करा दे.

जयपुर: दिसंबर 2025 में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने का राज्य सरकार का दावा फेल हो गया. राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव अब जनवरी 2026 होना बताया जा रहा है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया कि सरकार दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने को पूरी तरह तैयार है, लेकिन ओबीसी आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की देरी के चलते अब जनवरी 2026 से पहले चुनाव संभव नहीं होंगे.

दावा फेल होने पर बोले मंत्री: खर्रा ने पहले दिसंबर 2025 में वन स्टेट वन इलेक्शन का दावा किया था, लेकिन दावा फेल होने पर कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का बयान आया कि उसे मतदाता सूची तैयार करने में समय लगेगा. अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि उन्हें आंकड़े जुटाने में वक्त लगेगा. सभी अपना-अपना काम करते हैं. पहले उनसे उम्मीद थी कि वो नवंबर के पहले सप्ताह तक तैयारी कर देंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ये काम पूरे कर पाएंगे. इसके बाद कम से कम 35 दिन चुनाव के लिए चाहिए. ऐसे में तय है कि अब नगरीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 में ही हो पाएंगे.

पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन आवेदन: शहरी सेवा शिविर को लेकर मंत्री ने कहा कि इनका सबसे महत्वपूर्ण काम आर्थिक पिछड़े और मध्यम वर्ग को राहत देना है. शिविरों में लोग अपना काम कराने आते हैं. किसी भी आवेदक को समस्या ना आए, इसलिए सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं. कोई परिवादी निरक्षर है और ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में नहीं है तो अधिकारियों का दायित्व होगा कि उसका आवेदन ऑनलाइन करें. उसके बाद ये भी सुनिश्चित करें कि जितने भी ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं और नियमानुकूल हैं, उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए.

हर आवेदक को मिलेगा जमीन का पट्टा!: मंत्री ने कहा कि इस अभियान की अवधि 17 अक्टूबर को पूर्ण होगी. अंतिम दिनों में ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो 17 अक्टूबर को आखिरी दिन प्रत्येक नगरीय निकाय से लंबित आवेदनों की सूची मांगेंगे. लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर समय अवधि दी जाएगी. इसमें उन्हें प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करना होगा. शिविर में जितने भी लोगों को पट्टे की आवश्यकता होगी, वो आवेदन कर सकेंगे और कोशिश रहेगी कि सभी को उनकी जमीन का पट्टा दिया जाए.