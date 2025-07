ETV Bharat / state

अजमेर में राम सेतु ब्रिज की गुणवत्ता पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने उठाए सवाल, कार्रवाई की चेतावनी - PIT CREATED ON RAM SETU BRIDGE

एलिवेटेड ब्रिज का निरीक्षण करते मंत्री खर्रा व अधिकारी ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 5, 2025 at 7:43 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 8:41 AM IST 2 Min Read

अजमेर: अजमेर में राम सेतु ब्रिज को लेकर सियासत गरमा गई है.यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को ब्रिज की एक भुजा पर बड़ा गड्ढा होने का जायजा लिया. मंत्री खर्रा ने माना कि ब्रिज निर्माण में लगाई सामग्री गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण गड्ढा हुआ, जो घोर लापरवाही है. उन्होंने एलिवेटेड ब्रिज की समुचित जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. यहां विधायक अनीता भदेल, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, डिप्टी मेयर नीरज जैन व अधिकारी मौजूद थे. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा शुक्रवार को अजमेर पहुंचे. एलिवेटेड ब्रिज के निरीक्षण के बाद मीडिया से बात में मंत्री ने माना कि ब्रिज निर्माण में गुणवत्ता की खामी रही है. इससे ब्रिज की रोड पर दरारें आई. मिट्टी धंस गई. मंत्री खर्रा ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार में जल्दबाजी में एलिवेटेड ब्रिज का लोकार्पण किया गया, लेकिन सेफ्टी ऑडिट नहीं की गई. इस पर जिला कलेक्टर से भी बात की है. एडीएम की अध्यक्षता में तकनीकी अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई है, जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी. इस मामले में आरएसआरडीसी के अधिकारियों से भी बात की है. निर्माण में कमी की जांच के लिए निर्देश दिए. नगर निगम आयुक्त को भी प्रस्ताव से लेकर एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण पूरा होने तक की समीक्षा करने के निर्देश दिए. इन जांच में भी खामी मिली तो तीसरे पक्ष से पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे व दोषी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यूडीएच मंत्री बोले... (ETV Bharat Ajmer) पढ़े:'राम सेतु ब्रिज' पर बारिश से बना गड्ढा, यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप - PIT CREATED BY RAIN ON BRIDGE डोटासरा पर वार: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अपने डेढ़ वर्ष के पुराने कांग्रेसी शासन की याद आने लगी है. मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ क्षण रात में सपना के रूप में आते हैं और डराते हैं. वही दिन में अभिव्यक्ति के रूप में बाहर आते हैं, डोटासरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है.

Last Updated : July 5, 2025 at 8:41 AM IST