यूडीएच मंत्री खर्रा की कांग्रेस को चुनौती: पांच गरीबों के नाम बता दो, जिन्हें आपने दिया 501 रुपए में पट्टा

यूडीएच मंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार गरीबों को नाममात्र राशि में पट्टा देने की योजना अपने लोगों को फायदा दिलाने को लाई थी.

UDH Minister Kharra giving lease in Alwar
अलवर में पट्टा देते यूडीएच मंत्री खर्रा (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 3:06 PM IST

अलवर: नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी कि वे मात्र पांच गरीबों के नाम बता दें, जिन्हें उनकी सरकार ने 501 रुपए में जमीन का पट्टा दिया हो. खर्रा ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार गरीबों को नाममात्र राशि में जमीन का पट्टा देने की योजना अपने लोगों को फायदा दिलाने को लाई थी. मंत्री ने कहा कि सरकार ने निकाय चुनाव की तैयारी कर ली. राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव कराए, हम तैयार है.

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शनिवार को अलवर के सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि राज्य सरकार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर लगा रही है. शहर की मूलभूत सुविधाओं की समस्या का आंकलन कर निराकरण का प्रयास कर रही है. शिविरों में पट्टे,जन्म मृत्यु प्रमाण, भू उपयोग परिवर्तन, विवाह पंजीयन आदि सामान्य कार्य आनलाइन आवेदन से मौके पर निराकरण के निर्देश दिए हैं. आवेदन केवल आनलाइन लेने के निर्देश हैं. कोई निरक्षर ऑफलाइन फार्म लेकर आया तो कार्मिकों को फार्म आनलाइन भराने को कहा. समस्या निस्तारण शिविर अवधि में करना है. किसी कारण से 17 अक्टूबर के बाद आवेदन लंबित रहे तो समयावधि दी जाएगी. उसके बाद लंबित कार्यों की रिपोर्ट लेंगे. समय पर कार्य नहीं ​करने वाले अधिकारी व कार्मिकों पर कार्रवाई करेंगे. शिविरों में धनपतियों को कोई छूट नहीं मिलेगी.

यूडीएच मंत्री खर्रा बोले... (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें:Rajasthan: अब फ्री होल्ड पट्टे के लिए करनी होगी और जेब ढीली, सरकार ने 8 गुना बढ़ाया रेट

पुरानी पद्धति से निकाय चुनाव: यूडीएच मंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव पुरानी पद्धति से कराने की योजना है. जनप्रतिनिधियों की राय एवं कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा, जैसे ही ओबीसी आयोग आंकड़े उपलब्ध कराएगा, विभाग ओबीसी आरक्षण की लॉटरी निकाल देगा और निर्वाचन आयोग एक राज्य एक चुनाव के आधार पर प्रदेश की 309 निकायों में चुनाव करा सकेगा.

बेची नहीं जा सकेगी मंदिर माफी जमीन: मंत्री खर्रा ने कहा कि आजादी से पहले और बाद में देश में दो भूमि सर्वे सेटलमेंट में मंदिर माफी जमीन मूर्ति के नाम ही रही, लेकिन 1980 के बाद जमीन सर्वे सेटलमेंट कहीं हुआ और कहीं नहीं हो पाया. इसमें राजस्व कार्मिकों की मिलीभगत से मंदिर माफी की जमीन पुजारियों के नाम चढ़ा दी और उनकी खातेदारी हो गई. इसके बाद कई जगह जमीन बेच दी गई, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सरकार ने निर्णय लिया कि मंदिर माफी जमीन पर काबिज व्यक्ति गुजर बसर के लिए काश्त तो कर सकेगा, लेकिन उस जमीन को बेच नहीं सकेगा.

