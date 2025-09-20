ETV Bharat / state

यूडीएच मंत्री खर्रा की कांग्रेस को चुनौती: पांच गरीबों के नाम बता दो, जिन्हें आपने दिया 501 रुपए में पट्टा

अलवर में पट्टा देते यूडीएच मंत्री खर्रा ( ETV Bharat Alwar )

September 20, 2025

अलवर: नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी कि वे मात्र पांच गरीबों के नाम बता दें, जिन्हें उनकी सरकार ने 501 रुपए में जमीन का पट्टा दिया हो. खर्रा ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार गरीबों को नाममात्र राशि में जमीन का पट्टा देने की योजना अपने लोगों को फायदा दिलाने को लाई थी. मंत्री ने कहा कि सरकार ने निकाय चुनाव की तैयारी कर ली. राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव कराए, हम तैयार है. नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शनिवार को अलवर के सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि राज्य सरकार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर लगा रही है. शहर की मूलभूत सुविधाओं की समस्या का आंकलन कर निराकरण का प्रयास कर रही है. शिविरों में पट्टे,जन्म मृत्यु प्रमाण, भू उपयोग परिवर्तन, विवाह पंजीयन आदि सामान्य कार्य आनलाइन आवेदन से मौके पर निराकरण के निर्देश दिए हैं. आवेदन केवल आनलाइन लेने के निर्देश हैं. कोई निरक्षर ऑफलाइन फार्म लेकर आया तो कार्मिकों को फार्म आनलाइन भराने को कहा. समस्या निस्तारण शिविर अवधि में करना है. किसी कारण से 17 अक्टूबर के बाद आवेदन लंबित रहे तो समयावधि दी जाएगी. उसके बाद लंबित कार्यों की रिपोर्ट लेंगे. समय पर कार्य नहीं ​करने वाले अधिकारी व कार्मिकों पर कार्रवाई करेंगे. शिविरों में धनपतियों को कोई छूट नहीं मिलेगी. यूडीएच मंत्री खर्रा बोले... (ETV Bharat Alwar)