हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद से विदाई के बाद उदयभान की पीसी, गिनाई पार्टी की हार की वजहें, कैप्टन अजय यादव को दी सलाह

हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव के बाद पूर्व अध्यक्ष उदयभान ने प्रेसवार्ता करते हुए INLD पर लगाया भाजपा को मजबूत करने का आरोप लगाया.

UDAYBHAN ATTACKS BJP
उदयभान ने की प्रेसवार्ता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2025 at 4:35 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में कांग्रेस संगठन में हुए बड़े बदलाव के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने प्रेसवार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया दी.उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई देते हुए कहा कि, "दोनों के नेतृत्व में पार्टी प्रदेश में मजबूत होगी."

अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल को बताया सफल: उदयभान ने अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल को सफल बताते हुए कहा कि, "उनके कार्यकाल में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 28.01% से बढ़कर 39.4% हुआ. 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटें जीतीं और 46.7% वोट शेयर के साथ देश में गठबंधन का सबसे बड़ा वोट प्रतिशत हासिल किया."

उदयभान का बीजेपी पर प्रहार (Etv Bharat)

"चुनाव हार की वजह संगठन की कमी": उदयभान ने विधानसभा चुनाव हारने के पीछे कांग्रेस संगठन की कमजोरी को बड़ी वजह बताया. उन्होंने कहा, "अगर हरियाणा में कांग्रेस का मजबूत संगठन होता, तो शायद चुनाव नहीं हारते." उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, "बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, धनबल, वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी. सिर्फ 22,000 वोटों के अंदर सरकार नहीं बन पाई, लेकिन अतीत की गलतियों से सीख लेकर कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करेगी."

कैप्टन अजय यादव की नाराजगी पर बोले उदयभान: नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव की नाराजगी पर उदयभान ने कहा, "वे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो हाईकमान से बात करें. अभी जरूरत है पार्टी में एकजुटता की." वहीं, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर उदयभान ने कहा कि, "कांग्रेस का कोई भी नेता यात्रा निकाल सकता है. इससे पार्टी को ही फायदा होगा क्योंकि भाजपा की नीतियों की पोल खुलेगी.

"INLD बनी BJP की B-Team": अभय चौटाला द्वारा उदयभान और उनके पिता पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "अभय चौटाला को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. अब अपने नाम पर वोट मांग कर दिखाएं. INLD, भाजपा की बी-टीम बन चुकी है. राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी का साथ दिया.INLD की विश्वसनीयता जनता के बीच खत्म हो चुकी है .उनका मकसद सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करना है."

ये भी पढ़ें: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से दी गई नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी

UDAYBHAN REACTION ON RAO NARENDRAHARYANA CONGRESS PRESIDENTउदयभान ने की प्रेसवार्ताकांग्रेस नेता उदयभानUDAYBHAN ATTACKS BJP

