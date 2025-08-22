जमुई: वोटर अधिकार यात्रा के जरिए विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर है और वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है. इस बीच बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की भविष्यवाणी कर डाली है.

क्या बोले उदय नारायण चौधरी: उदय नारायण चौधरी ने कहा कि इस बार के चुनाव का रिजल्ट जनता ने अभी से तय कर लिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे एक भय भी है कि बिहार के लोगों का नब्ज समझने के बाद कहीं चुनाव ही न कराया जाए. हो सकता है कि 22 नवंबर के बाद यहां राष्ट्रपति शासन लग जाए. हमें किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन थर्मामीटर में हमें इसकी प्रबल संभावना लग रही है. चोरों की जमात है, बौखलाएंगे.

उदय नारायण चौधरी ने की भविष्यवाणी (ETV Bharat)

"चुनाव आयोग को मैं बताना चाहता हूं कि ये बिहार है, जहां उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लग जाता है. लोकतंत्र लाने के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी को भी दक्षिण अफ्रीका से बिहार आना पड़ा था. आप (चुनाव आयोग) कौन भारी चीज हैं. इस देश में लोकतंत्र को कुचलना असंभव है."- उदय नारायण चौधरी, पूर्व स्पीकर, बिहार विधानसभा

एनडीए और चुनाव आयोग पर हमला: उन्होंने आगे कहा कि रोड पर विपक्ष के उतरने के फैसले को लेकर मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं. तेजस्वी यादव ने साथ में मिलकर इनके मजिस्ट्रेट चेकिंग में चोरी करते चुनाव आयोग को पकड़ा है. जैसे कोई बिना टिकट ट्रेन में पकड़ाता है, वैसे ही ये लोग भी आम जनता के बीच वोट चोरी को लेकर पकड़े गए हैं.

वोटर अधिकार यात्रा में उमड़े समर्थक (ETV Bharat)

बिहार के 65 लाख वोटरों का कटा नाम: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब देते हुए कहा था कि बिहार की मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता के संबंध में निर्देशों का पालन करते हुए करीब 65 लाख मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई है. इनके नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं थे. इसके साथ ही कई जगहों से मतदाता सूची में गड़बड़ी की खबरों को लेकर कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा कर रही है. इसमें इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं.

वोटर अधिकार यात्रा: बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को रोहतास के सासाराम से हुई थी. इसी बीच राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ विरोध जताया था. रोहतास जिले के सासाराम रेलवे पड़ाव मैदान से शुरू हुई यात्रा, 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी.

