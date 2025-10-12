ETV Bharat / state

ना परिवार, ना रिश्तेदार ! उदयपुर में लावारिस शवों को अंतिम सम्मान दे रही है युवाओं की टोली

2013 से शुरू हुआ सफर : संस्थान की शुरुआत मांगीलाल सुथार ने वर्ष 2013 में की थी. खुद सब्ज़ी व्यापारी होने के बावजूद मांगीलाल ने अपने संसाधनों से लावारिस शवों को कंधा देना शुरू किया. कोरोना काल में जब अपने भी शवों से मुंह मोड़ने लगे थे, तब इनकी टीम ने 85 से ज्यादा कोविड शवों का अंतिम संस्कार पूरी विधि-विधान से किया. मांगीलाल ने बताया कि अशोक नगर श्मशान घाट में पिछले 7 साल में 500 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके है. हाल में 350 से अधिक शवों की अस्थियों को उन्होंने हरिद्वार में विसर्जित किया, जिससे कि पुण्यात्माओं को मोक्ष मिल सके.

उदयपुर : दक्षिणी राजस्थान में युवाओं एक टोली मानवता की सेवा का काम कर रहा है. जिनके नेक काम की वजह से हजारों लोग पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. जब समाज अपने ही लोगों को अंतिम विदाई देने से कतराता है, तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानवता की मिसाल बनकर सामने आते हैं. उदयपुर के बैकुंठ धाम सेवा संस्थान के युवा मांगीलाल सुथार और उनकी टीम बीते सात वर्षों से लावारिस और असहाय शवों का विधिवत अंतिम संस्कार कर रहे हैं. अब तक ये टोली 500 से अधिक शवों का दाह संस्कार और 350 से ज्यादा अस्थियों का गंगा में विसर्जन कर चुकी है.

युवाओं ने बदली सोच : संस्थान के सदस्य बताते हैं कि अब पुलिस, अस्पताल और आमजन भी बैकुंठ धाम सेवा संस्थान से संपर्क करने लगे हैं जब कोई शव लावारिस अवस्था में पाया जाता है. युवाओं की यह टीम 11 सदस्यों की है जो निःस्वार्थ भाव से यह कार्य कर रही है. मोर्चरी में आवश्यक प्रक्रिया के बाद उनकी टीम एंबुलेंस से शव को श्मशान घाट लेकर आती है. वहां रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है. मांगीलाल ने कहा कि सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है. जब फूल सी मासूम बच्चियों को मारकर कचरे में फेंक दिया जाता है. फूल सी कोमल जान को स्पर्श करने में हाथ कांप जाते हैं.

2013 में शुरू हुआ सेवा का यह अनोखा सफर (फोटो ईटीवी भारत GFX)

हजारों लोगों की अस्थियों को कर चुके हैं विसर्जन : अब तक हजारों लोगों के अस्थियां जो की गंगा में विलीन नहीं हुई थी इस संगठन के लोग उन सभी अस्थियों को हर साल गंगा में प्रवाहित करते हैं. जिनके परिजन उन्हें प्रवाहित करने नहीं पहुंच पाते हैं. मांगीलाल ने बताया कि शुरुआत के दिनों में तो वह अपने पैसों से ही काम करते थे.लेकिन अब कुछ लोगों की भी मदद मिलती है. मांगीलाल खुद सब्जी का व्यवसाय करते हैं. लेकिन इनके हौसले समाज में एक नई सोच पैदा करने का काम किया है. उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार में करीब ₹3000 से ज्यादा पैसे का खर्चा आता है.

शवों का सम्मानजनक संस्कार (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

बैकुंठ धाम सेवा संस्थान न सिर्फ लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करता है, बल्कि उन्हें मोक्ष दिलाने का भी कार्य करता है. हरिद्वार में अस्थि विसर्जन, संपर्क पर शवों का सम्मानजनक संस्कार और गरीब परिवारों को निःशुल्क सेवा—इन सभी कार्यों के ज़रिए यह संस्थान समाज को नई दिशा दे रहा है. संस्थान के अध्यक्ष मांगीलाल सुथार ने बताया कि टीम में 11 सदस्य हैं. जिस किसी को जहां कहीं से जानकारी मिलती है, टीम मिलकर शव के अंतिम संस्कार के लिए काम शुरू कर देती है.