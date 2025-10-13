ETV Bharat / state

कल से झीलों की नगरी में देश भर के जुटेंगे पर्यटन मंत्री, 50 नए पर्यटन स्थलों पर होगा मंथन

देशभर के पर्यटन मंत्री जुटेगी उदयपुर में : झीलों की नगर उदयपुर में आगामी 14 एवं 15 अक्टूबर को होने वाली विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की दो दिवसीय राष्ट्रीय कांफ्रेंस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. जिला कलक्टर नमित मेहता एवं पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने आयोजन स्थल पहुंच कर तैयारियों का जायजा लिया है. साथ ही अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस कांफ्रेंस में कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, राज्यों के पर्यटन मंत्री, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के उच्चाधिकारी भाग लेंगे. कांफ्रेंस में प्रदेश का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है.

उदयपुर : देश-दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर झीलों की नगरी उदयपुर एक और राष्ट्रीय आयोजन का गवाह बनने जा रहा है.14 एवं 15 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे. इस कांफ्रेंस में पर्यटन और कई मुद्दों चर्चा और विमर्श किया जाएगा.

कलेक्टर ने दी जानकारी : सम्मेलन को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में आवागमन, स्वागत-सत्कार, ब्रांडिंग, सुरक्षा, आवास, भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई. जिला कलक्टर ने पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक सुमिता सरोच ने कांफ्रेन्स को संबंध में फीडबैक लिया. कलेक्टर ने इंडिया ट्यूरिज्म डवलपमेंट कॉरर्पोरेशन लिमिटेड के पदाधिकारियों से भी कार्यक्रम की व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा की.

सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी. के. जोशी सोमवार दोपहर 12.25 बजे, जबकि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी शाम 7 बजे उदयपुर पहुंचेंगे. त्रिपुरा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, परिवहन एवं पर्यटन मंत्री सुशांता चौधरी, नागालैंड के पर्यटन मंत्री तेमजेन इमन्ना अलोंग, उत्तरप्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीरसिंह और छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी देर शाम तक लेक सिटी पहुंचेंगे. इसके अलावा आंध्रप्रदेश के पर्यटन मंत्री कंडूला दुर्गेश मंगलवार सुबह आएंगे. कॉन्फ्रेंस में पर्यटन क्षेत्र के विकास, राज्य स्तरीय योजनाओं. सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावे पर चर्चा की जाएगी. देश में 50 नए डेस्टिनेशन विकसित करने पर मंथन होगा.

सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नामों में शामिल हैं:-

एडमिरल डी.के. जोशी, उपराज्यपाल – अंडमान व निकोबार

सुरेश गोपी, केंद्रीय राज्य मंत्री – पर्यटन व पेट्रोलियम

जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री – उत्तरप्रदेश

तेमजेन इम्ना अलॉन्ग, पर्यटन मंत्री – नागालैंड

राजेश अग्रवाल, पर्यटन मंत्री – छत्तीसगढ़

सुशांत चौधरी, पर्यटन मंत्री – त्रिपुरा

कंडूला दुर्गेश, पर्यटन मंत्री – आंध्रप्रदेश

प्रस्तावित आयोजन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री विकास और प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन देने पर मसौदा रूपरेखा पर अपना दृष्टिकोण रखेंगे. यानी देश में नए पर्यटन स्थलों के विकास और आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी. साथ ही देशभर के इन मेहमानों को मेवाड़ के पर्यटन, यहां की आवभगत, संस्कृति और हेरिटेज के बारे में बताया जाएगा. उन्हें मेवाड़ व्यंजन भी परोसे जाएंगे. कलेक्टर ने कहा कि पर्यटन नगरी की प्रतिष्ठा के अनुरूप आयोजन करेंगे. एयरपोर्ट पर मेहमानों के स्वागत के लिए हेल्प डेस्क व मेडिकल टीम नियुक्त की जाएगी. वहां से लेकर आयोजन स्थल तक सड़क मार्ग दुरुस्त करने और आकर्षक बनाने के निर्देश दिए गए हैं.