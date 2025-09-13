ETV Bharat / state

श्रीमाली समाज का नवरात्रि महोत्सव : फिल्मी गानों से परहेज, मां अंबे के भजनों पर होगा डांडिया

उदयपुर: श्रीमाली ब्राह्मण समाज इस वर्ष भी दस दिवसीय नवरात्रि महोत्सव भव्यता और भक्ति के साथ मनाएगा. उदयपुर सहित मां अंबे के समस्त भक्तों और जनमानस की भावना के अनुरूप श्रीमाली समाज ने गरबा के दौरान फिल्मी गानों से परहेज रखने का निर्णय लिया. सिर्फ माता के गरबा रास के गानों पर ही डांडिया खेला जाएगा. 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नवरात्रि महोत्सव को लेकर समाज की बैठक टाइगर हिल स्थित संस्कार भवन में हुई. इसमें महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की गई.

समाज अध्यक्ष दिग्विजय श्रीमाली ने कहा कि हमारा उद्देश्य नवरात्रि को केवल त्योहार के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव के रूप में मनाना है, ताकि सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित और जीवित बनी रहे. इस वर्ष नवरात्रि में गरबा के दौरान केवल मां अंबे के भजनों पर डांडिया रास किया जाएगा. कार्यक्रम में फिल्मी गाने नहीं बजाए जाएंगे. आयोजन शुद्ध धार्मिकता और परंपरा के अनुरूप रहेगा. यह महोत्सव समाज के लिए न केवल उत्सव का प्रतीक है, बल्कि इसका उद्देश्य सांस्कृतिक परंपराओं का संजोना भी है. इसमें पूरे मेवाड़ अंचल के श्रीमाली समाज के लोग शामिल होंगे. बैठक में निर्णय लिया कि पुरुष परंपरागत जब्बा-पजामा या धोती-जब्बा के साथ पगड़ी पहनकर गरबा महोत्सव में भाग लेंगे. महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में मां अंबे की भक्ति भाव से गरबा रास करेंगी.