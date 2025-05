ETV Bharat / state

पायलट बोले-हैवान थे पहलगाम के हमलावर, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें - SACHIN PILOT IN UDAIPUR

उदयपुर में मीडिया से बात करते सचिन पायलट ( ETV Bharat Udaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 5, 2025 at 2:44 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 3:43 PM IST 3 Min Read

दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री नहीं आए: उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना के बाद जो सर्वदलीय बैठक में दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री नहीं आए.रक्षा मंत्री को मीटिंग शेयर करनी पड़ी. बैठक के बाद सरकार ने माना कि चूक हुई है. आतंकियों का मकसद खौफ की कहानी दुनिया को बताना था. ये आतंकी हैवान टाइप के लोग हैं. राहुल ने उठाई थी जाति जनगणना की मांग: पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग उठाई थी. इससे पता चलेगा कि लोग किस हालत में हैं. योजना व नीतियों में उनकी भागीदारी को लेकर डाटा आने के बाद काम किया जा सकेगा. यह काम पारदर्शिता से होना चाहिए. भाजपा को जुमला देने की आदत है. महिला आरक्षण का पता नहीं, कब लागू होगा. इसलिए समय सीमा बांधकर इस पर काम किया जाए. पायलट ने कहा कि पिछले 11 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने जातिगत जनगणना का विरोध किया. कांग्रेस की इस बारे में मांग को अव्यावहारिक बताया. राहुल के बयान पर बोले: सचिन ने कहा कि मैंने राहुल गांधी का बयान देखा है.कांग्रेस का इतिहास पुराना है. देश की आजादी के लिए हमारे नेताओं ने जो किया, उसे सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए किया. राहुल गांधी का बड़प्पन है, आने वाले समय में कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने के साथ सभी जिला अध्यक्षों को और मजबूत करना चाहते हैं. दो बैसाखियों पर टिकी सरकार: पायलट ने कहा कि पूरा देश जानता कि केंद्र सरकार दो बैसाखियों पर टिकी है. एक चंद्रबाबू नायडू तो दूसरे नीतीश कुमार. इनमें एक बैसाखी खिसक गई तो कुछ भी हो सकता है. आज नफरत और ख्वाब का माहौल बना है. पत्रकारिता की आजादी में देश का दुनिया में स्थान 151वां है. संवैधानिक संस्थाओं को भी केंद्र सरकार कमजोर कर रही है.

Last Updated : May 5, 2025 at 3:43 PM IST