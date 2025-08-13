आगरा: फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी और कन्हैयालाल का परिवार बुधवार दोपहर आगरा पहुंचे. आगरा मथुरा हाईवे स्थित एसआरके मॉल में उनका स्वागत किया गया. ​

500 लोगों को मुफ्त दिखायी गयी उदयपुर फाइल्स: फिल्म के निर्माता अमित जानी और कन्हैयालाल के परिवार का स्वागत भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने किया. भाजपा युवा मोर्चा की ओर से 500 से अधिक छात्राओं को उदयपुर फाइल्स मुफ्त दिखायी गयी. इस दौरान मॉल में भारत माता की जय, जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजे.

उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की हत्या हुई थी: साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की हत्या की गई थी. इस पर अमित जानी ने उदयपुर फाइल्स नाम से मूवी बनाई है. बुधवार को भाजपा नेताओं ने 500 से ज्यादा युवतियों और अन्य लोगों को यह फिल्म मुफ्त दिखाई. आगरा में फिल्म निर्माता अमित जानी ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे निर्मम हत्या कन्हैया लाल की हुई थी.

500 छात्राओं ने मुफ्त देखी उदयपुर फाइल्स (Photo Credit: ETV Bharat)

फिल्म रोकने के लिए मदरसों से चंदा लिया: उनकी फिल्म को रोकने के लिए जिहादियों ने मदरसों से चंदा लिया. कपिल सिब्बल को अधिवक्ता के रूप में खड़ा किया. मैंने हिम्मत नहीं हारी. कन्हैया लाल के परिवार से एक रिश्ता बन गया है. रक्षाबंधन पर कन्हैया लाल की धर्मपत्नी ने मुझे राखी बांधी है. उनको न्याय मिलने तक यह लड़ाई लड़ेंगे.

फिल्म आय का 25 फीसदी कन्हैया लाल के परिवार को मिलेगा: अमित जानी न कहा कि मूवी से जो भी कमाई होगी, उसका 25 प्रतिशत कन्हैयालाल के परिवार को मिलेगा. इससे परिवार अपनी लड़ाई जारी रख सकेगा. अमित जानी ने बताया कि उनको ग्रेनाइट और माइंस बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं. फिल्म का मकसद आतंकवाद की जड़ों की पहचान बताना है.

तीन साल से परिवार न्याय की मांग कर रहा: कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने कहा कि फिल्म बनाने का उद्देश्य यही है कि अभी तक 3 साल से हमारा परिवार न्याय की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहा है. हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है. इस मूवी में पूरी घटना दिखाई गयी है. इसमें दिखाया गया है कि जिहादी मानसिकता के लोग कैसे काम करते हैं.

बीजेपी का जिहाद के खिलाफ जागरूकता अभियान: भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री गौरव राजावत ने कहा कि बुधवार को 500 से अधिक छात्राओं को उदयपुर फाइल्स दिखाई गयी. यह भाजपा का जिहाद के खिलाफ एक जागरूकता अभियान है.

यह हिंदू युवतियों को फ्री दिखायी जाएगी. हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है. उदयपुर फाइल्स जिहाद को उजागर करती है. लोगों को इस मूवी से सीख लेनी चाहिए और जिहादियों के खिलाफ एक जुट होकर आवाज उठानी चाहिए.

यह भी पढ़ें- फतेहपुर में मकबरे को लेकर विवाद जारी; कांग्रेस जिलाध्यक्ष हाउस अरेस्ट, कई अन्य नेता हिरासत में