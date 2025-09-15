ETV Bharat / state

'हर तरफ सिर्फ चीख-पुकार, 9 मंजिला होटल में लगाई आग' नेपाल हिंसा में फंसे अनिल ने सुनाया आंखों-देखा हाल

नेपाल हिंसा के दौरान उदयपुर का एक परिवार भी फंस गया था. सुनिए उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा...

अनिल सिंघल का परिवार
अनिल सिंघल का परिवार (ETV Bharat udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 7:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर : नेपाल में हाल ही में भड़की हिंसा ने न केवल वहां के जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि पर्यटकों को भी खौफ में डाल दिया. उदयपुर का एक परिवार भी इन घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह बना, जो बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने काठमांडू गया था. परिवार के सदस्य अनिल सिंघल ने इस भयावह अनुभव को साझा किया. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी आंखों के सामने एक 9 मंजिला होटल जलकर राख हो गया. हालांकि, वे हिंसा के बीच खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने में सफल रहे और सुरक्षित भारत लौट आए हैं.

दर्शन के लिए गए, हिंसा में फंस गए : अनिल सिंघल ने बताया कि वे 5 सितंबर को उदयपुर से काठमांडू पहुंचे थे. परिवार का मकसद केवल पशुपतिनाथ जी और मुक्तिनाथ धाम के दर्शन करना था. शुरुआत में काठमांडू का माहौल सामान्य था, लेकिन 7 सितंबर से अचानक हालात बिगड़ने लगे. आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते राजधानी समेत पोखरा जैसे इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया.

नेपाल हिंसा में फंसे अनिल ने सुनाई आपबीती (ETV Bharat Udaipur)

पढे़ं. नेपाल के पोखरा में अटका बूंदी का परिवार, धार्मिक यात्रा पर गया था...

आंखों के सामने धधक उठा 9 मंजिला होटल : अनिल ने बताया कि 9 सितंबर को जब वे पोखरा में अपने होटल में ठहरे हुए थे, तभी उनके सामने 105 कमरों वाला एक लग्जरी 9 मंजिला होटल आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया. होटल में रुकी हुई महिला हॉकी टीम के सदस्य भी चीखते-चिल्लाते बाहर निकल रहे थे. बताया गया कि होटल में 60 से अधिक गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. यह मंजर देखकर उनका परिवार सहम गया, लेकिन राहत की बात रही कि आंदोलनकारी पर्यटकों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे.

बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने काठमांडू गया था परिवार
बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने काठमांडू गया था परिवार (ETV Bharat)

पढे़ं.राजस्थान के श्रद्धालु नेपाल में फंसे, दूतावास की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचे

नेताओं की संपत्ति को बनाया निशाना : स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि आंदोलनकारियों का मकसद नेताओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था. बताया गया कि जिस होटल को जलाया गया उसका संबंध नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के रिश्तेदार से है. इसी वजह से उग्र भीड़ ने उसे आग के हवाले कर दिया. आंदोलनकारियों का कहना था कि वे केवल भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं.

नेपाल हिंसा के दौरान की तस्वीर
नेपाल हिंसा के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

पढे़ं.डोटासरा का बड़ा बयान, बोले- नेपाल में तानाशाही से जनता में आक्रोश, भारत में भी हालात चिंताजनक

पर्यटकों को नहीं किया परेशान : हालांकि, हिंसा के माहौल में पर्यटकों को लेकर आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. इसके बावजूद भारतीय परिवारों में भय बना रहा. अनिल के साथ गई अनीता ने बताया कि आगजनी और प्रदर्शन का दृश्य बेहद डरावना था. उनके साथ गई वृद्ध महिला भी घबरा गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने भी आश्वस्त किया कि पर्यटकों को परेशान नहीं किया जाएगा. इस बीच वो 11 सितंबर की रात को काठमांडू पहुंचे और 12 सितंबर दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हुए. अनिल ने कहा कि जब वे भारत की सीमा में पहुंचे, तो उन्हें बड़ी राहत मिली. भारत लौटने में स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ ही पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने भी मदद की.

नेपाल में इस होटल को किया था आग के हवाले
नेपाल में इस होटल को किया था आग के हवाले (ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

TOURISTS STUCK IN NEPALUDAIPUR FAMILY STUCK IN NEPALUDAIPUR FAMILY TOLD THEIR STORYNEPAL PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

13 साल बाद क्यों बंद हो गया Hike, जो WhatsApp को भी देता था टक्कर!

लाल किले की दीवारें हो रही काली! दिल्ली का प्रदूषण बहुत तेजी से पहुंचा रहा नुकसान, स्टडी में खुलासा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.