'हर तरफ सिर्फ चीख-पुकार, 9 मंजिला होटल में लगाई आग' नेपाल हिंसा में फंसे अनिल ने सुनाया आंखों-देखा हाल

दर्शन के लिए गए, हिंसा में फंस गए : अनिल सिंघल ने बताया कि वे 5 सितंबर को उदयपुर से काठमांडू पहुंचे थे. परिवार का मकसद केवल पशुपतिनाथ जी और मुक्तिनाथ धाम के दर्शन करना था. शुरुआत में काठमांडू का माहौल सामान्य था, लेकिन 7 सितंबर से अचानक हालात बिगड़ने लगे. आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते राजधानी समेत पोखरा जैसे इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया.

उदयपुर : नेपाल में हाल ही में भड़की हिंसा ने न केवल वहां के जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि पर्यटकों को भी खौफ में डाल दिया. उदयपुर का एक परिवार भी इन घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह बना, जो बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने काठमांडू गया था. परिवार के सदस्य अनिल सिंघल ने इस भयावह अनुभव को साझा किया. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी आंखों के सामने एक 9 मंजिला होटल जलकर राख हो गया. हालांकि, वे हिंसा के बीच खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने में सफल रहे और सुरक्षित भारत लौट आए हैं.

आंखों के सामने धधक उठा 9 मंजिला होटल : अनिल ने बताया कि 9 सितंबर को जब वे पोखरा में अपने होटल में ठहरे हुए थे, तभी उनके सामने 105 कमरों वाला एक लग्जरी 9 मंजिला होटल आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया. होटल में रुकी हुई महिला हॉकी टीम के सदस्य भी चीखते-चिल्लाते बाहर निकल रहे थे. बताया गया कि होटल में 60 से अधिक गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. यह मंजर देखकर उनका परिवार सहम गया, लेकिन राहत की बात रही कि आंदोलनकारी पर्यटकों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे.

बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने काठमांडू गया था परिवार (ETV Bharat)

नेताओं की संपत्ति को बनाया निशाना : स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि आंदोलनकारियों का मकसद नेताओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था. बताया गया कि जिस होटल को जलाया गया उसका संबंध नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के रिश्तेदार से है. इसी वजह से उग्र भीड़ ने उसे आग के हवाले कर दिया. आंदोलनकारियों का कहना था कि वे केवल भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं.

नेपाल हिंसा के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

पर्यटकों को नहीं किया परेशान : हालांकि, हिंसा के माहौल में पर्यटकों को लेकर आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. इसके बावजूद भारतीय परिवारों में भय बना रहा. अनिल के साथ गई अनीता ने बताया कि आगजनी और प्रदर्शन का दृश्य बेहद डरावना था. उनके साथ गई वृद्ध महिला भी घबरा गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने भी आश्वस्त किया कि पर्यटकों को परेशान नहीं किया जाएगा. इस बीच वो 11 सितंबर की रात को काठमांडू पहुंचे और 12 सितंबर दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हुए. अनिल ने कहा कि जब वे भारत की सीमा में पहुंचे, तो उन्हें बड़ी राहत मिली. भारत लौटने में स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ ही पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने भी मदद की.