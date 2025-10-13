बच्ची जब रात में रोई तो सामने आई सच्चाई, परिजनों ने दर्ज कराया मामला
उदयपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ. जानिए पूरा मामला...
Published : October 13, 2025 at 8:47 PM IST
उदयपुर: राजस्थान में उदयपुर के एक निजी स्कूल में एलकेजी क्लास की चार साल की बच्ची के साथ हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले सात साल के एक छात्र ने स्कूल में उसकी प्राइवेट पार्ट को नोंचा. घटना 7 अक्टूबर की बताई जा रही है. देर रात बच्ची को दर्द हुआ तो वह रोने लगी.
पुलिस ने अनुसार जब परिजनों ने कारण पूछा तो उसने स्कूल में हुई घटना के बारे में बताया. अगले दिन परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षकों को पूरे मामले से अवगत कराया, लेकिन टीचर्स ने कहा कि बच्चे कम आए हैं, अगले दिन आना. परिजन दूसरे दिन फिर बच्ची को लेकर पहुंचे और एलकेजी क्लास में बच्चों की पहचान कराई. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. थाना अधिकारी अजय ने बताया कि इस मामले की जांच एएसपी माधुरी वर्मा कर रही हैं.
यह है पूरा मामला : बच्ची ने क्लास में किसी की पहचान नहीं की. इसके बाद जब उसे दूसरी क्लास में ले जाया गया तो उसने पीछे बैठे एक बच्चे की ओर देखा. परिजनों का कहना है कि उस बच्चे ने इशारों में गर्दन हिला कर बच्ची को मना किया. बच्ची के परिजनों ने बताया कि घटना के दिन जब वह स्कूल से लौटी तो बहुत सुस्त थी और रात का खाना भी नहीं खाया. करीब 2 बजे रात को दर्द बढ़ने पर वह रोने लगी. मां ने जब पूछा तो उसने बताया कि स्कूल में एक लड़के ने गलत हरकत की. परिजनों ने जब पहचान कराने के दौरान बच्ची को स्कूल के बाथरूम में ले गए, तो वह सहम गई और अंदर जाने से डरने लगी.
परिजनों का आरोप है कि उन्होंने दो दिन तक स्कूल प्रबंधन और टीचर्स से बात की, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया. उनका कहना है कि प्रबंधन ने आरोपी छात्र का नाम-पता बताने से भी मना कर दिया. चार दिन बाद, 11 अक्टूबर को परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.