किराएदार दंपती पर मकान मालिक का हमला, पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल
मकान मालिक ने की किराएदार की हत्या. चाकू के वार से पत्नी भी घायल. हालत गंभीर. जानिए पूरा मामला...
Published : September 12, 2025 at 9:32 PM IST
उदयपुर: शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम सनसनीखेज वारदात हुई. किराए के मकान में रह रहे दंपती पर मकान मालिक ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में पति की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.
यह है पूरा मामला : थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी मकान मालिक दिनेश बंसल अक्सर अपने किराएदारों से झगड़ा करता था. तीन दिन पहले भी विवाद हुआ था. शुक्रवार को बिजली बंद करने की बात पर किराएदार नरपत सिंह (30) निवासी सायरा और मकान मालिक के बीच कहासुनी हुई. बहस इतनी बढ़ी कि दिनेश बंसल ने अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. नरपत के सीने पर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
बीच-बचाव के लिए आई उसकी पत्नी कालीबाई पर भी आरोपी ने हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल कालीबाई को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी मकान मालिक को डिटेन कर लिया. थानाधिकारी के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी किराएदारों से अक्सर बिजली-पानी जैसे छोटे-छोटे मुद्दों पर उलझता था. शुक्रवार को भी बिजली बंद करने को लेकर झगड़ा हुआ, जो हत्या तक पहुंच गया.