ETV Bharat / state

किराएदार दंपती पर मकान मालिक का हमला, पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल

उदयपुर: शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम सनसनीखेज वारदात हुई. किराए के मकान में रह रहे दंपती पर मकान मालिक ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में पति की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

यह है पूरा मामला : थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी मकान मालिक दिनेश बंसल अक्सर अपने किराएदारों से झगड़ा करता था. तीन दिन पहले भी विवाद हुआ था. शुक्रवार को बिजली बंद करने की बात पर किराएदार नरपत सिंह (30) निवासी सायरा और मकान मालिक के बीच कहासुनी हुई. बहस इतनी बढ़ी कि दिनेश बंसल ने अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. नरपत के सीने पर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.