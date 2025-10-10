ETV Bharat / state

उदयपुर दीपावली मेला 2025 का रंगारंग आगाज, पर्यटकों को लुभाएगी स्टॉल्स, 15 दिन चलेगा मेला

झीलों की नगरी में अब नगर परिषद के ​दीपावली मेले का शुभारंभ हो गया.

मेले का उद्घाटन करते अतिथि (ETV Bharat Udaipur)
उदयपुर: नगर निगम की ओर से गुरुवार को दीपावली मेले का आगाज किया गया. राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया. बुलबुल भाई ने मास्टर बैंड से स्वागत धुन पेश की.

राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि ऐसे मेले हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा रखने का अनूठा प्रयास है. आने वाली पीढ़ी इसी कार्यों के माध्यम से हमें याद रखेगी. विधायक जैन ने कहा कि निगम के ऐसे आयोजन जनता के साथ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

दीपावली मेला 2025 में मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए निगम प्रांगण में छोटे बड़े झूले लगाए जा रहे हैं. मेला प्रांगण में दुकानें लगाई है. इनमें खाने-पीने से लेकर कपड़े, जूते, मनिहारी, घर के साज सज्जा के सामान उपलब्ध हैं. साथ ही विभिन्न राज्यों की अलग अलग कलात्मक वस्तुओं का प्रदर्शन किया है. दीपावली मेला इस बार भी 15 दिन का रखा है. इसमें 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. मेला 23 अक्टूबर तक चलेगा.

दीपावली मेले पर पूरे निगम कार्यालय टाउन हॉल पर विद्युत सजावट की गई है. कलाकारों को प्रस्तुति के लिए ऊंचा स्टेज बनाया है.विशेष एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था है. जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक नमित मेहता, निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर की जनता को दीपावली मेले में आने का न्योता दिया.आयुक्त खन्ना, उप आयुक्त दिनेश मंडोवरा एवं पुलिस के आला अधिकारी देर रात तक मौजूद रहे.

