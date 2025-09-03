ETV Bharat / state

उदयपुर चा राजा: एक करोड़ 51 लाख रुपए के विशेष नोटों की बनी आंगी धराई - UDAIPUR CHA RAJA

उदयपुर के चा राजा को एक करोड़ 51 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया है.

Udaipur cha Raja
उदयपुर चा राजा (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 2:19 PM IST

उदयपुर: देशभर में गणेश महोत्सव की धूम मची हुई है. पंडालों में कई तरह के आयोजन हो रहे हैं. मुंबई के चा राजा की तर्ज पर उदयपुर चा राजा की स्थापना की गई, जो 25 सालों से निरंतर जारी है. उदयपुर चा राजा को एक करोड़ 51 लाख रुपए की आंगी धराई गई है. साथ ही विशेष पूजा पाठ हुआ, हजारों भक्त गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे.

कार्यक्रम से जुड़े रौनक ने बताया कि उदयपुर शहर के बापू बाजार में श्री स्वास्तिक विनायक गणपति मंडल की ओर से मंगलवार को गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई. यहां मंडल की ओर से गणपति बप्पा को एक करोड़ 51 लाख रुपए के विशेष नोटों की बनी आंगी धराई गई. मुंबई के गणपति को मुंबई चा राजा के नाम से जाना जाता है. ठीक उसी तरह उदयपुर शहर के बापू बाजार में गणपति बप्पा को उदयपुर चा राजा के नाम से जाना जाता है.

गणपति का करोड़ों के नोटों से किया श्रृंगार, देखें वीडियो (ETV Bharat Udaipur)

उन्होंने बताया कि गणपति बप्पा के दरबार को भी अनूठे अंदाज में श्रृंगार के साथ सजाया गया है. वहीं दर्शन करने और उनके इस अनूठे श्रंगार को देखने बड़ी संख्या में भक्तगण भी पंडाल पहुंचे. मंडल कार्यकर्ताओं ने बताया कि 24 सालों से गणपति महोत्सव मना रहे हैं. पिछले 8 सालों से नोटों की आंगी की जा रही है. पहली बार 5 लाख 55 हजार 555 रुपए, दूसरी बार 7 लाख 77 हजार, 777 रुपए, तीसरी बार 11 लाख 11 हजार 111 रुपए से शुरू की जो अब एक करोड़ तक पहुंची है.

उन्होंने बताया कि यह आंगी 50, 100, 200 और 500 के नोटों से बनाई गई है. मुंबई से आई स्पेशल 8 सदस्यीय टीम ने 5 दिनों की तैयारी यह आंगी व्यवस्था की है. वहीं बप्पा के साथ उनके आसपास भी नोटों से सुन्दर सजावट की गई है. मंडल की ओर से व्यवस्था व सुरक्षा के लिए 10 बाउंसर व पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. यह राशि मंडल के 30 कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित की गई थी, जो आयोजन के बाद उन्हें लौटा दी जाएगी.

GANESH UTSAV 2025 IN UDAIPURउदयपुर चा राजाCHA RAJA WITH 1 CRORE 51 LAKH NOTESएक करोड़ 51 लाख रुपए की आंगीUDAIPUR CHA RAJA

उदयपुर चा राजा: एक करोड़ 51 लाख रुपए के विशेष नोटों की बनी आंगी धराई

