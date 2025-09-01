ETV Bharat / state

उदयपुर का चैंपियन: 12 साल के रेयांश ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता - NATIONAL KICK BOXING CHAMPIONSHIP

उदयपुर के 12 साल के रेयांश ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है.

रेयांश ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता
रेयांश ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read

उदयपुर : जिले के बड़गांव क्षेत्र की न्यू महालक्ष्मी नगर कॉलोनी निवासी 12 साल के रेयांश उपाध्याय ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है. यह प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित हुई थी. रेयांश 37 किलो वेट कैटेगरी में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद नेशनल स्तर पर पहुंचे थे. नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने हरियाणा, ओडिशा और तमिलनाडु के खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में जगह बनाई.

फाइनल में कड़ी टक्कर देते हुए रेयांश महज एक प्वाइंट से महाराष्ट्र के खिलाड़ी से परास्त हुए और सिल्वर मेडल अपने नाम किया. रेयांश ने फाइनल में भी अपनी पूरी मेहनत से बॉक्सिंग की. रेयांश की इस उपलब्धि से उनके कोच भूपेंद्र सिंह और मिक्स मार्शल आर्ट बेदला अकादमी की पूरी टीम बेहद उत्साहित हैं. रेयांश की मां पल्लवी ने बताया कि स्टेट लेवल पर गोल्ड जीतने के बाद बेटा दिन-रात अभ्यास में जुटा रहा. उनकी कोशिश नेशनल स्तर पर गोल्ड लाने की थी, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने पर भी परिवार बेहद गर्वित है. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में रेयांश न केवल राजस्थान बल्कि देश के लिए भी गोल्ड मेडल लेकर आएगा.

इसे भी पढे़ं. श्याम सुंदर ने चेक रिपब्लिक में लहराया तिरंगा, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी में जीता गोल्ड

रेयांश के कोच भूपेंद्र सिंह और कैलाश भारती ने पूरी मेहनत करते हुए रोजाना 1 घंटे की प्रैक्टिस को बढ़ाकर नेशनल में चयन होने के बाद 4 से 5 घंटे का प्रशिक्षण दिया और यही वजह रही कि रेयांश फाइनल में पहुंचे और सिल्वर मेडल लाने में सफल हुए. रेयांश उपाध्याय पूर्व में भी कई बड़े मंचों पर मेडल जीत चुके हैं. उन्होंने 2018 की पांचवी जिला इंटर स्कूल कूडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, 2018-19 की स्टेट कूडो एमएमए चैंपियनशिप में गोल्ड, 2019 की छठी स्टेट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और 2025 में स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं.

उदयपुर : जिले के बड़गांव क्षेत्र की न्यू महालक्ष्मी नगर कॉलोनी निवासी 12 साल के रेयांश उपाध्याय ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है. यह प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित हुई थी. रेयांश 37 किलो वेट कैटेगरी में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद नेशनल स्तर पर पहुंचे थे. नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने हरियाणा, ओडिशा और तमिलनाडु के खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में जगह बनाई.

फाइनल में कड़ी टक्कर देते हुए रेयांश महज एक प्वाइंट से महाराष्ट्र के खिलाड़ी से परास्त हुए और सिल्वर मेडल अपने नाम किया. रेयांश ने फाइनल में भी अपनी पूरी मेहनत से बॉक्सिंग की. रेयांश की इस उपलब्धि से उनके कोच भूपेंद्र सिंह और मिक्स मार्शल आर्ट बेदला अकादमी की पूरी टीम बेहद उत्साहित हैं. रेयांश की मां पल्लवी ने बताया कि स्टेट लेवल पर गोल्ड जीतने के बाद बेटा दिन-रात अभ्यास में जुटा रहा. उनकी कोशिश नेशनल स्तर पर गोल्ड लाने की थी, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने पर भी परिवार बेहद गर्वित है. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में रेयांश न केवल राजस्थान बल्कि देश के लिए भी गोल्ड मेडल लेकर आएगा.

इसे भी पढे़ं. श्याम सुंदर ने चेक रिपब्लिक में लहराया तिरंगा, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी में जीता गोल्ड

रेयांश के कोच भूपेंद्र सिंह और कैलाश भारती ने पूरी मेहनत करते हुए रोजाना 1 घंटे की प्रैक्टिस को बढ़ाकर नेशनल में चयन होने के बाद 4 से 5 घंटे का प्रशिक्षण दिया और यही वजह रही कि रेयांश फाइनल में पहुंचे और सिल्वर मेडल लाने में सफल हुए. रेयांश उपाध्याय पूर्व में भी कई बड़े मंचों पर मेडल जीत चुके हैं. उन्होंने 2018 की पांचवी जिला इंटर स्कूल कूडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, 2018-19 की स्टेट कूडो एमएमए चैंपियनशिप में गोल्ड, 2019 की छठी स्टेट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और 2025 में स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

REYANSH UPADHYAY BAGGED SILVERREYANSH IN NATIONAL KICK BOXINGनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिपउदयपुर के रेयांश उपाध्यायNATIONAL KICK BOXING CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'सूक्ष्म विज्ञान के महारथी' : गया प्रसाद अपनी अनोखी दुनिया से अब नई पीढ़ी को जोड़ने का कर रहे प्रयास

गलता तीर्थ में बारिश से संकट, श्री पापड़ा हनुमान मंदिर और यज्ञ वेदी कुंड मिट्टी में दबे

27 साल बाद फिर शुरू हुआ बरड़वा पुलिस थाना, यहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत से है खास कनेक्शन

लाडली जी का मंदिर, जहां आठ सखियों के साथ विराजित हैं राधा रानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.