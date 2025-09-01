उदयपुर : जिले के बड़गांव क्षेत्र की न्यू महालक्ष्मी नगर कॉलोनी निवासी 12 साल के रेयांश उपाध्याय ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है. यह प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित हुई थी. रेयांश 37 किलो वेट कैटेगरी में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद नेशनल स्तर पर पहुंचे थे. नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने हरियाणा, ओडिशा और तमिलनाडु के खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में जगह बनाई.

फाइनल में कड़ी टक्कर देते हुए रेयांश महज एक प्वाइंट से महाराष्ट्र के खिलाड़ी से परास्त हुए और सिल्वर मेडल अपने नाम किया. रेयांश ने फाइनल में भी अपनी पूरी मेहनत से बॉक्सिंग की. रेयांश की इस उपलब्धि से उनके कोच भूपेंद्र सिंह और मिक्स मार्शल आर्ट बेदला अकादमी की पूरी टीम बेहद उत्साहित हैं. रेयांश की मां पल्लवी ने बताया कि स्टेट लेवल पर गोल्ड जीतने के बाद बेटा दिन-रात अभ्यास में जुटा रहा. उनकी कोशिश नेशनल स्तर पर गोल्ड लाने की थी, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने पर भी परिवार बेहद गर्वित है. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में रेयांश न केवल राजस्थान बल्कि देश के लिए भी गोल्ड मेडल लेकर आएगा.

इसे भी पढे़ं. श्याम सुंदर ने चेक रिपब्लिक में लहराया तिरंगा, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी में जीता गोल्ड

रेयांश के कोच भूपेंद्र सिंह और कैलाश भारती ने पूरी मेहनत करते हुए रोजाना 1 घंटे की प्रैक्टिस को बढ़ाकर नेशनल में चयन होने के बाद 4 से 5 घंटे का प्रशिक्षण दिया और यही वजह रही कि रेयांश फाइनल में पहुंचे और सिल्वर मेडल लाने में सफल हुए. रेयांश उपाध्याय पूर्व में भी कई बड़े मंचों पर मेडल जीत चुके हैं. उन्होंने 2018 की पांचवी जिला इंटर स्कूल कूडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, 2018-19 की स्टेट कूडो एमएमए चैंपियनशिप में गोल्ड, 2019 की छठी स्टेट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और 2025 में स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं.