डूंगरपुर: जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने डूंगरपुर कोष कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद घाटिया को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. ऑपरेटर एक पेंशनर महिला के मृत पति का 2.59 लाख रुपए का एरियर जारी करने के बाद पेंशन बंद करके फिर से चालू करने के बदले रिश्वत मांग रहा था. यह ऑपरेटर प्लेसमेंट एजेंसी से कार्यरत था. पिछले नौ साल सीमलवाड़ा उप कोष कार्यालय में तथा तीन साल से डूंगरपुर कोष कार्यालय में कार्यरत था.

एसीबी उदयपुर के एडिशनल एसपी अनंत कुमार ने बताया कि परिवादी ने उदयपुर चौकी पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि वह उदयपुर में वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है. उसके पिता वन विभाग में कैटल गार्ड थे. उनकी 17 अगस्त 2017 को मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली. उसके पिता की पेंशन उसकी मां के खाते में आ रही थी. पिता की पेंशन का लगभग 2 लाख 59 हजार रुपए का एरियर पास करवाने के लिए वह अप्रैल महीने में अपनी मां के साथ पेंशन कार्यालय गया. कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद घाटिया ने एरियर पास करवाने के बदले 90 हजार रुपए की मांग की. ऑपरेटर कई बार एरियर पास करवाने के नाम पर रिश्वत की मांग करता रहा, लेकिन रिश्वत नहीं दिए जाने पर मई 2025 से उसकी मां के खाते में पेंशन आना बंद हो गई.

एसीबी अतिरिक्त एसपी अनंत कुमार (ETV Bharat Dungarpur)

एएसपी ने बताया कि जब पेंशन बंद हो गई तो वह वापस डूंगरपुर कोष कार्यालय गया. ऑपरेटर से पेंशन बंद होने का कारण पूछा. इस पर ऑपरेटर ने एरियर मिलने के बाद बकाया 90 हजार रुपए टुकड़ों में देने की मांग की. गत 2 जून को उसकी मां का जीवित प्रमाण-पत्र भी ऑनलाइन पेश कर दिया गया, फिर भी पेंशन चालू नहीं की गई और रुपए मांगे जाते रहे. इस पर परिवादी ने एसीबी उदयपुर में शिकायत की. एसीबी द्वारा कराए गए सत्यापन में रिश्वत मांगने की बात की पुष्टि हुई.

इसके बाद, परिवादी मंगलवार को रिश्वत के 20 हजार रुपए लेकर कोष कार्यालय, डूंगरपुर पहुंचा और उसने ऑपरेटर गोविंद घाटिया को यह राशि दे दी. ऑपरेटर ने रिश्वत की राशि लेकर एक डायरी में रख दी. एसीबी की टीम ने संकेत मिलते ही कार्यालय में प्रवेश किया और कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद घाटिया को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. डायरी में रखे 20 हजार रुपए भी बरामद कर लिए गए. उसके हाथ धुलवाने पर गुलाबी रंग भी निकला. एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है.