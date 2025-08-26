ETV Bharat / state

लग्जरी कार के बकाया रुपए दिलवाने के लिए 3.5 लाख की रिश्वत, ASP के नाम पर दलाल घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया - UDAIPUR ACB ACTION

एसीबी ने उदयपुर में शांतिलाल सोनी को एएसपी के नाम पर 3.50 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, केस में कार्रवाई जारी है.

शिकंजे में ऱिश्वतखोर
शिकंजे में ऱिश्वतखोर (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 11:18 PM IST

2 Min Read

उदयपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 3.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोपी शांतिलाल सोनी ने यह राशि उदयपुर के एडिशनल एसपी हितेश मेहता के नाम पर ये राशि वसूल रहा था. मामले में शिकायत मिली थी कि परिवादी ने बीएमडब्ल्यू कार बेची थी और बकाया पैसे दिलाने में मदद के एवज में आरोपी ने रिश्वत मांगी थी.साथ ही, परिवादी के कोर्ट में दर्ज केस में आरोपी ने चालान पेश करने और मामले को निपटाने के लिए भी पैसे की मांग की थी.

यह है पूरा मामला : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय को यह शिकायत मिली थी. शिकायत में कहा गया कि आरोपी शांतिलाल सोनी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन (SIUCAW) उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश मेहता के नाम से रिश्वत की राशि मांग रहे थे सत्यापन के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी ने 3.50 लाख रुपए की राशि की मांग की थी.

इसे भी पढ़ें: जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, उप रजिस्ट्रार का इंस्पेक्टर 2.75 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

इस पर एसीबी उप महानिरीक्षक द्वितीय जयपुर आनंद शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश नवल के नेतृत्व में उप अधीक्षक सुरेश कुमार स्वामी और अन्य अधिकारियों ने ट्रैप कार्रवाई की. आज दोपहर उदयपुर में जैसे ही परिवादी निर्दिष्ट स्थान न्यू आरटीओ, गांधीनगर स्थित स्वास्तिक हाईट के पास पहुंचा, आरोपी शांतिलाल सोनी को एडिशनल एसपी हितेश मेहता के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही, एडिशनल एसपी हितेश मेहता की भूमिका की भी जांच की जा रही है. एसीबी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही पुलिस अधिकारी की भूमिका पर भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

उदयपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 3.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोपी शांतिलाल सोनी ने यह राशि उदयपुर के एडिशनल एसपी हितेश मेहता के नाम पर ये राशि वसूल रहा था. मामले में शिकायत मिली थी कि परिवादी ने बीएमडब्ल्यू कार बेची थी और बकाया पैसे दिलाने में मदद के एवज में आरोपी ने रिश्वत मांगी थी.साथ ही, परिवादी के कोर्ट में दर्ज केस में आरोपी ने चालान पेश करने और मामले को निपटाने के लिए भी पैसे की मांग की थी.

यह है पूरा मामला : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय को यह शिकायत मिली थी. शिकायत में कहा गया कि आरोपी शांतिलाल सोनी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन (SIUCAW) उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश मेहता के नाम से रिश्वत की राशि मांग रहे थे सत्यापन के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी ने 3.50 लाख रुपए की राशि की मांग की थी.

इसे भी पढ़ें: जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, उप रजिस्ट्रार का इंस्पेक्टर 2.75 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

इस पर एसीबी उप महानिरीक्षक द्वितीय जयपुर आनंद शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश नवल के नेतृत्व में उप अधीक्षक सुरेश कुमार स्वामी और अन्य अधिकारियों ने ट्रैप कार्रवाई की. आज दोपहर उदयपुर में जैसे ही परिवादी निर्दिष्ट स्थान न्यू आरटीओ, गांधीनगर स्थित स्वास्तिक हाईट के पास पहुंचा, आरोपी शांतिलाल सोनी को एडिशनल एसपी हितेश मेहता के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही, एडिशनल एसपी हितेश मेहता की भूमिका की भी जांच की जा रही है. एसीबी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही पुलिस अधिकारी की भूमिका पर भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

BMW कार रिश्वत मामलाउदयपुर ACB कार्रवाईACB BRIBE ARRESTUDAIPUR ACB ACTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान का गणेश मंदिर, जहां महिलाएं हैं पुजारी प्रधान, 135 साल से चली आ रही परंपरा

यूजर चार्ज के विरोध के बीच मंडियों में भीगा अनाज, व्यापार संघ ने लिया यह फैसला...

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज, जानिए कौन सा राज्य है अव्वल?

किडनी खराब होने पर सुबह-सुबह दिख सकते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.