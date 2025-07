ETV Bharat / state

उदयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई, सीएमएचओ ऑफिस का एएओ डेढ़ लाख घूस लेते ट्रैप - JAIPUR ACB ACTION IN UDAIPUR

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी एएओ ( ETV Bharat Udaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 5, 2025 at 9:31 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 10:13 AM IST 2 Min Read

उदयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जयपुर शहर प्रथम इकाई ने झीलों की नगरी उदयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी ने यहां सीएमएचओ कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) आशीष डामोर को डेढ़ लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. एएओ आशीष ने निजी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त नहीं करने की एवज में ढाई लाख रुपए घूस मांगी थी. एसीबी के उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में जयपुर शहर प्रथम इकाई के एएसपी भूपेन्द्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में ट्रेप की कार्रवाई की गई. एसीबी एएसपी भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि सीएमएचओ कार्यालय में लगे सहायक प्रशासनिक अधिकारी खांडी ओबरी (खेरवाड़ा) हाल उदयपुर निवासी आशीष डामोर ने गत दिनों टीम के साथ उदयपुर में ही एक निजी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था. निरीक्षण में कमियां निकालकर लाइसेंस निरस्त नहीं करने के एवज में उसने हॉस्पिटल संचालक से 2.50 लाख रुपए की डिमांड की. पढ़ें: रूपवास में 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया सहायक उप निरीक्षक - ACB ACTION सौदा 2 लाख रुपए में तय होने पर परिवादी ने इसकी शिकायत जयपुर एसीबी को की. सत्यापन के दौरान आरोपी ने 50 हजार रुपए नकद ले लिए, बाकी डेढ़ लाख रुपए लेने के लिए आरोपी शुक्रवार शाम का दिन तय किया. पुष्टि होने के बाद जयपुर एसीबी की टीम उदयपुर पहुंची और घूस की रकम लेते ही आरोपी को दबोच लिया. एएसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है. एसीबी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे अनुसंधान किया जा रहा है.

Last Updated : July 5, 2025 at 10:13 AM IST