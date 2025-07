ETV Bharat / state

मासूमों को 'मधुहारी' देगा राहत, प्रदेश के जिला अस्पतालों में विशेष क्लिनिक - TYPE1 DIABETES

मासूमों को 'मधुहारी' देगा राहत ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: टाइप-1 डायबिटीज बच्चों के लिए एक घातक बीमारी है. पिछले कुछ समय से राजस्थान में टाइप-1 डायबिटीज के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने इन बच्चों की स्पेशल केयर के लिए 'मिशन मधुहारी' शुरू किया है. चिकित्सा विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट पर इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जयपुर समेत प्रदेश के 12 जिला अस्पतालों में डेडिकेटेड डायबिटिज मधुहारी क्लिनिक की शुरूआत की है. जिसके बाद जल्द ही पूरे राजस्थान के जिला अस्पतालों इसे शुरू किया जाएगा. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संदीप माथुर का कहना है की टाइप-1 डायबिटीज़ आमतौर पर छोटे बच्चों में पाई जाती है, लेकिन कुछ केसेज में ओल्ड एज में भी कुछ मामले देखने को मिलते हैं. ऐसे में छोटे बच्चों को इस बीमारी का इलाज मिल सके इसके लिए मधुहारी क्लिनिक की शुरुआत की गई है. डॉक्टर संदीप माथुर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : योग सिर्फ व्यायाम नहीं, जीवन जीने की कला है, आसन और प्राणायाम में है डायबिटीज और बीपी का समाधान - INTERNATIONAL YOGA DAY 2025 डॉक्टर माथुर का कहना है कि टाइप-1 डायबिटीज में जन्म से ही बच्चों में इंसुलिन नहीं बनती है और यह स्थिति काफी जानलेवा साबित होती है. इसके अलावा... इंसुलिन नहीं बनती तो क्या होगा (ETV Bharat GFX) मधुहारी क्लिनिक में सुविधा : चिकित्सा विभाग की ओर से शुरू किए गए मधुहारी क्लीनिक पर पूर्ण रूप से टाइप-1 डायबिटीज से जूझ रहे बच्चो को नि शुल्क इलाज मिलेगा. इसके साथ ही राजस्थान पहला राज्य है, जहां ऐसे बच्चों व किशोर-किशोरियों के लिए डेडिकेटेड डायबिटीज क्लिनिक शुरू किया गया है. इसके साथ ही क्लिनिक पर ग्लूकोमीटर, इंसुलिन व ग्लुको स्ट्रिप मिलेगा. इसके साथ ही जीवनशैली में बदलाव करके बीमारी की रोकथाम के बारे में उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी. जयपुर एसएमएस अस्पताल (ETV Bharat Jaipur)

