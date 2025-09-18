ETV Bharat / state

गुरुग्राम में 11वीं की छात्रा से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

गुरुग्राम में 17 वर्षीय एक छात्रा के साथ उसके दो दोस्तों ने दुष्कर्म किया. परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया.

11वीं की छात्रा से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म
11वीं की छात्रा से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 18, 2025 at 7:43 PM IST

गुरुग्राम: गुरुग्राम से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. ट्यूशन जा रही एक 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ रास्ते में दो दोस्तों ने दुष्कर्म किया. छात्रा को जबरन कार में बिठाकर नशीला पदार्थ पिलाया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया. यही नहीं, आरोपी पीड़िता को नशे की हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए.

परिजनों ने बेटी की तलाश की, लेकिन 9 बजे तक नहीं आई

पीड़िता ने अपनी आपबीती घर वालों को बताई, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने गुरुग्राम पुलिस को शिवाजी नगर थाने में शिकायत की. जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 11वीं कक्षा की छात्रा है. वह रोजाना घर के पास ही ट्यूशन पढ़ने के लिए शाम को 4:30 से 6:30 तक जाती है. लेकिन बीती सोमवार को 7 बज गए थे, लेकिन बेटी घर नहीं पहुंची थी. इसके बाद उनकी चिंता बढ़ गई और उन्होंने बेटी की तलाश शुरू कर दी.

उन्होंने आगे बताया कि काफी तलाशने पर भी बेटी नहीं मिली. रात तकरीबन 9 बजे बेहोशी की हालत में बेटी घर पहुंची और रोने लगी और अपनी आपबीती बताई.

2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

छात्रा ने परिजनों को बताया कि दो युवकों से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर दो महीने पहले हुई थी. सोमवार को जब वह ट्यूशन जा रही थी, तभी कार से दोनों युवक पीछे आए. कार में बैठने के लिए कई बार दबाव बनाया, जिसके बाद वह बैठ गई. आरोप है कि दोनों आरोपी पहाड़ियों में सुनसान जगह लेकर गए और दोनों ने मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

फिलहाल नहीं हुई गिरफ्तारी

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार की माने तो पुलिस ने शिकायत के आधार पर शिवाजी नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

गुरुग्राम में रेप की घटना11वीं की छात्रा से दुष्कर्मगुरुग्राम में लड़की से दुष्कर्मGURUGRAM RAPE INCIDENT

