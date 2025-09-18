ETV Bharat / state

गुरुग्राम में 11वीं की छात्रा से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

गुरुग्राम: गुरुग्राम से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. ट्यूशन जा रही एक 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ रास्ते में दो दोस्तों ने दुष्कर्म किया. छात्रा को जबरन कार में बिठाकर नशीला पदार्थ पिलाया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया. यही नहीं, आरोपी पीड़िता को नशे की हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए.

परिजनों ने बेटी की तलाश की, लेकिन 9 बजे तक नहीं आई

पीड़िता ने अपनी आपबीती घर वालों को बताई, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने गुरुग्राम पुलिस को शिवाजी नगर थाने में शिकायत की. जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 11वीं कक्षा की छात्रा है. वह रोजाना घर के पास ही ट्यूशन पढ़ने के लिए शाम को 4:30 से 6:30 तक जाती है. लेकिन बीती सोमवार को 7 बज गए थे, लेकिन बेटी घर नहीं पहुंची थी. इसके बाद उनकी चिंता बढ़ गई और उन्होंने बेटी की तलाश शुरू कर दी.

उन्होंने आगे बताया कि काफी तलाशने पर भी बेटी नहीं मिली. रात तकरीबन 9 बजे बेहोशी की हालत में बेटी घर पहुंची और रोने लगी और अपनी आपबीती बताई.

2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती