हमीरपुर में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी दो युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित - HAMIRPUR RAPE NEWS

हमीरपुर: हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र के ही दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है.



पीड़िता के पिता ने मंगलवार देर शाम चिकासी थाना में दी शिकायत में बताया कि 13 अगस्त को वह पत्नी के साथ ससुराल गए थे. घर पर तीनों बेटियां अकेली थीं. 17 अगस्त को लौटने पर उनकी 15 वर्षीय बेटी ने रोते हुए आपबीती सुनाई. किशोरी ने बताया कि 16 अगस्त की शाम करीब सात बजे आरोपी मुनीम उसे खाना बनाने के बहाने अपने पशुबाड़े में ले गया. वहां बाहर से ताला बंद कर चला गया. पशुबाड़े में पहले से मौजूद आरोपी दीपेन्द्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर दीपेन्द्र ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी.

इधर, इस हैवानियत के बाद पीड़िता रोते-बिलखते घर पहुंची. जब पिता आए तो उन्हें इसकी जानकारी दी. पिता की शिकायत पर थाना चिकासी पुलिस ने तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर दीपेन्द्र पुत्र बाबूराम व मुनीम पुत्र शिवनारायण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.