ETV Bharat / state

नाबालिग को बहलाकर साथ ले गए दो युवक, पुलिस ने फिर आरोपियों को ही क्यों सौंपी लड़की?

नियमानुसार नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना था और फिर उसके माता पिता के सुपुर्द करना था. अगर माता पिता अपने बेटी को अपने साथ रखने से इंकार करते, तो बाल संप्रेषण गृह में बालिग होने तक रखना था. लेकिन आरोप हैं कि पुलिस ने लड़की को आरोपियों के साथ जाने दिया और जब पिता द्वारा न्यायालय में इश्तगासा लगाया गया, तब जाकर लड़की को कोर्ट में पेश किया गया.

सागर : शहर से एक नाबालिग को जबरन अपने साथ ले जाने और पुलिस द्वारा आरोपियों को ही उसे सौंपे जाने का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि लड़की को दो आरोपी शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लड़की के पिता ने खिमलासा थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने लड़की को आरोपी सहित 10 सितंबर को पकड़ लिया. जब परिजन उसकी आयु संबंधित दस्तावेज लेकर थाने पहुंचे, तो पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और राजीनामा के लिए दबाव बनाया. जबकि परिजनों के मुताबिक लड़की उस वक्त 16 साल की भी नहीं हुई थी.

खिमलासा थाना इलाके के एक गांव में 55 साल के झामसिंह (परिवर्तित नाम) मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं. उनकी पांच बेटियां और एक बेटा है. उनकी 15 साल 5 माह की सबसे छोटी बेटी को दो आरोपी शादी का झांसा देकर 23 मार्च 2025 की शाम अपने साथ ले गए. लड़की के परिजनों द्वारा काफी तलाश की गई, जब लड़की नहीं मिली, तो लड़की के पिता ने 24 मार्च को खिमलासा थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई.

पुलिस लड़की को आरोपी के साथ पकड़ा, फिर हुआ ड्रामा

हाल ही में 10 सितंबर को पुलिस ने लड़की को आरोपी के साथ पकड़ लिया, जिसकी सूचना मिलने पर लड़की की मां और बड़ी बहन उसकी आयु संबंधी सभी दस्तावेज लेकर थाने पहुंचीं. लेकिन आरोप हैं कि वहां पर लड़की को ना तो उसकी मां और बहन से मिलने दिया और ना ही आयु संबंधित दस्तावेज पुलिस ने अपने पास रखे.

ऐसी स्थिति में नाबालिग लड़की को उसके माता पिता के सुपुर्द किया जाता है. साथ ही 24 घंटे के भीतर जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाता है. लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और लड़की आरोपी के साथ ही चली गई. घटना के वक्त लड़की 15 साल 5 माह की थी और जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तब भी वो 15 साल 10 माह की थी. लड़की के पिता अपनी बेटी की सुपुर्दगी के लिए भटकते रहे, जब पुलिस ने नहीं सुनी, तो पिता ने न्यायालय में इश्तगासा लगाया, तब जाकर कोर्ट के माध्यम से लडकी की सुपुर्दगी हुई.

क्या कहता है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग?

मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य ओंकार सिंह ने बताया, '' सागर के खिमलासा में एक ऐसा मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक बालिका का अपहरण दो आरोपियों द्वारा किया गया था. बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता के द्वारा खिमलासा थाने में दर्ज कराई गई थी. इसी माह पुलिस ने बालिका को एक आरोपी के साथ पकड़ा. पुलिस ने बालिका के पिता को थाने में बुलाया, तो बालिका के पिता ने उसकी आयु संबंधित तमाम दस्तावेज पुलिस के सामने पेश किए. परंतु पुलिस ने लापरवाही करते हुए बालिका को बालिग मानते हुए आरोपी के साथ में जाने दिया.''

पिता ने जब कोर्ट में इश्तगासा लगाया, तब जाकर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, तब जाकर पॉक्सो लगाकर एफआईआर दर्ज की गआ,आरोपी अब भी फरार है.