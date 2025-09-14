ETV Bharat / state

घर में सो रहे नाबालिग बच्चे का अपहरण कर ले गए दो आरोपी, ऐसे पकड़े गए

अजमेर : गंज थाना अंतर्गत दिल्ली गेट इलाके में घर में सो रहे नाबालिग बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद जिला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 12 घंटे में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपी जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश निवासी 36 वर्षीय शेख इम्तियाज उर्फ गुड्डू पुत्र शेख सत्तार और 28 वर्षीय शेख आरिफ पुत्र शेख बाबू दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है. दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है.

थाना प्रभारी राठौड़ ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और पीड़ित परिवार आपस में परिचित हैं. पुरानी रंजिश को लेकर मासूम बच्चे का अपहरण किया गया था. 12 सितंबर को रात्रि में एक महिला ने अपने पति के साथ थाने पर उपस्थित होकर बताया कि दो अज्ञात व्यक्ति शनि मंदिर के पास से उसके घर में सो रहे 4 साल के बच्चे का अपहरण कर ले गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी सूचना पर कंट्रोल रूम को देकर पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई गई. अधिकारियों के निर्देश पर अलग-अलग टीमों का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. एक टीम की ओर से अभय कमांड सेंटर से सीसीटीवी चेक किए गए.