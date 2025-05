ETV Bharat / state

मलाणा में लकड़ी का पुल पार करते समय दो युवक नदी में गिरे, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी - TWO YOUTHS FELL INTO RIVER IN KULLU

मलाणा में नदी में डुबने से युवक की मौत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 1, 2025 at 3:20 PM IST 2 Min Read

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के मलाणा में बीती शाम लकड़ी का पुल पार करते समय दो युवक नदी में बह गए. जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची. उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया, इस दौरान एक युवक का शव बरामद कर लिया गया. जबकि दूसरे युवक की तलाश की जा रही है. पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर नदी के किनारे अब लापता युवक की तलाश की जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार मलाणा गांव के रहने वाले दोनों युवक बीती शाम के समय भुंतर से मलाणा की ओर आ रहे थे. ऐसे में ग्रामीणों द्वारा नदी को पार करने के लिए लकड़ी का एक पुल तैयार किया गया है. जब वह पुल पार कर रहे थे तो दोनों का संतुलन बिगड़ा और वह नदी में जा गिरे. स्थानीय लोगों ने इस बारे पुलिस प्रशासन को सूचित किया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी रेस्क्यू टीम लेकर मौके पर पहुंच गई. इस दौरान एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है. जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है. गौर रहे कि बीते साल बाढ़ आने के चलते यहां पर बनाया गया पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. ऐसे में लकड़ी का एक अस्थाई पुल ग्रामीणों द्वारा तैयार किया गया था, जिसे पार करते समय दोनों युवक इस हादसे का शिकार हो गए हैं.